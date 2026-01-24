Resumen: El DIM se enfrenta este sábado 24 de enero al Deportivo Cali en un duelo de necesitados por la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026, luego de que ambos debutaran con derrota. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo llega en medio de un clima tenso por las críticas de la hinchada hacia el mercado de fichajes y el bajo rendimiento tras el 1-0 sufrido ante el Pasto. Para este compromiso en Palmaseca, el "Poderoso" no podrá contar con Daniel Cataño, pues su transferencia desde el Bolívar de Bolivia sigue trabada por trámites documentales, dejando al jugador y al club a la expectativa de su habilitación oficial.
El DIM visita en la noche de este sábado al Deportivo Cali, un duelo de perdedores en la primera fecha de la Liga BetPlay I-2026.
El equipo de Alejandro Restrepo llega al compromiso con más dudas que certezas, en especial por un mercado de fichajes que no ha dejado contentos a los hinchas.
Para este juego, aunque había esperanzas, finalmente el pase de Daniel Cataño que llegaría de Bolívar de Bolivia, aún no llega.
En ese sentido, pese a que es el deseo del jugador y del DIM, Cataño sigue a la expectativa y sin poder ser fichado por el Equipo del Pueblo.
¡Paren todo, hoy juega el Poderoso! El DIM visita al Cali en la segunda fecha de la liga
El campeonato apenas empieza, sin embargo, el rojo de la montaña, al arrancar con una derrota frente al Deportivo Pasto, 1-0.
Esta derrota dolió tanto que los hinchas inundaron las redes sociales con solicitudes a Alejandro Restrepo para que deje al equipo.
El partido se disputará este sábado, 24 de enero, desde las 6:20 de la tarde, en el estadio del Superdepor.
Más noticias del Deportivo Independiente Medellín
