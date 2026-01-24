Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Paren todo, hoy juega el Poderoso! El DIM visita al Cali en la segunda fecha de la liga

    El DIM visita al Cali buscando superar su crisis de resultados y con la expectativa de poder sumar rápido a Daniel Cataño

    Publicado por: Alejandro Rincón

    ¡Paren todo, hoy juega el Poderoso! EL DIM visita al Cali en la segunda fecha de la liga
    El DIM visita al Cali buscando superar su crisis de resultados y con la expectativa de poder sumar rápido a Daniel Cataño. Foto: DIM
    ¡Paren todo, hoy juega el Poderoso! El DIM visita al Cali en la segunda fecha de la liga

    Resumen: El DIM se enfrenta este sábado 24 de enero al Deportivo Cali en un duelo de necesitados por la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026, luego de que ambos debutaran con derrota. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo llega en medio de un clima tenso por las críticas de la hinchada hacia el mercado de fichajes y el bajo rendimiento tras el 1-0 sufrido ante el Pasto. Para este compromiso en Palmaseca, el "Poderoso" no podrá contar con Daniel Cataño, pues su transferencia desde el Bolívar de Bolivia sigue trabada por trámites documentales, dejando al jugador y al club a la expectativa de su habilitación oficial.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El DIM visita en la noche de este sábado al Deportivo Cali, un duelo de perdedores en la primera fecha de la Liga BetPlay I-2026.

    Sigue al canal de WhatsApp del DIM

    El equipo de Alejandro Restrepo llega al compromiso con más dudas que certezas, en especial por un mercado de fichajes que no ha dejado contentos a los hinchas.

    Para este juego, aunque había esperanzas, finalmente el pase de Daniel Cataño que llegaría de Bolívar de Bolivia, aún no llega.

    En ese sentido, pese a que es el deseo del jugador y del DIM, Cataño sigue a la expectativa y sin poder ser fichado por el Equipo del Pueblo.

    Lea también: Camilo Vera se consagra con el Altius de Oro como la gran promesa olímpica de Colombia

    ¡Paren todo, hoy juega el Poderoso! El DIM visita al Cali en la segunda fecha de la liga

    El campeonato apenas empieza, sin embargo, el rojo de la montaña, al arrancar con una derrota frente al Deportivo Pasto, 1-0.

    Esta derrota dolió tanto que los hinchas inundaron las redes sociales con solicitudes a Alejandro Restrepo para que deje al equipo.

    El partido se disputará este sábado, 24 de enero, desde las 6:20 de la tarde, en el estadio del Superdepor.

    Más noticias del Deportivo Independiente Medellín

    Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.