¡Paren todo, hoy juega el Poderoso! El DIM visita al Cali en la segunda fecha de la liga

Resumen: El DIM se enfrenta este sábado 24 de enero al Deportivo Cali en un duelo de necesitados por la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026, luego de que ambos debutaran con derrota. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo llega en medio de un clima tenso por las críticas de la hinchada hacia el mercado de fichajes y el bajo rendimiento tras el 1-0 sufrido ante el Pasto. Para este compromiso en Palmaseca, el "Poderoso" no podrá contar con Daniel Cataño, pues su transferencia desde el Bolívar de Bolivia sigue trabada por trámites documentales, dejando al jugador y al club a la expectativa de su habilitación oficial.