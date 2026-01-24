El gimnasta Camilo Vera recibió el Altius de Oro como Promesa del Año tras sus títulos mundiales en barras y fija. Foto: Tomada de COC

Resumen: El gimnasta Keynher Camilo Vera fue galardonado con el Altius de Oro como la "Promesa del Año" en deportes olímpicos durante la gala del Comité Olímpico Colombiano en Bogotá. Este reconocimiento premia su histórica actuación en el Campeonato Mundial Juvenil de Manila, donde se coronó campeón en barra fija y barras paralelas, además de su éxito en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. El podio de esta categoría fue completado por la ciclista Valeria Hernández (Plata) y el golfista Tomás Restrepo (Bronce), destacando a Vera como la figura principal del relevo generacional del deporte nacional.

Camilo Vera se consagra con el Altius de Oro como la gran promesa olímpica de Colombia

En una gala celebrada este jueves 22 de enero en el hotel Grand Hyatt de Bogotá, el gimnasta Keynher Camilo Vera fue galardonado con el prestigioso Altius de Oro en la categoría “Promesa del Año”.

Este reconocimiento destaca su excepcional desempeño en deportes que integran el programa de los Juegos Olímpicos, consolidándolo como la figura joven más relevante del deporte nacional tras su brillante actuación en el panorama internacional.

El ascenso de Vera a lo más alto del podio de los Premios Altius se fundamenta en su histórica participación en el Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia Artística en Manila, Filipinas.

Allí, el colombiano exhibió una técnica impecable que le permitió colgarse dos medallas de oro: en barras paralelas, con una puntuación de 13.866, y en barra fija, donde dominó con un registro de 14.533.

Además de estos títulos mundiales, el gimnasta brilló en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, donde sumó tres oros adicionales y una plata por equipos.

El podio de la categoría fue completado por otros dos talentos excepcionales. El Altius de Plata fue otorgado a la ciclista de pista Valeria Hernández, quien se proclamó subcampeona mundial juvenil de keirin en Apeldoorn, Países Bajos, perdiendo el oro por apenas 0.024 segundos.

Por su parte, el Altius de Bronce quedó en manos de Tomás Restrepo, el primer colombiano en ganar la Toyota Junior Golf World Cup, tras una histórica tarjeta de 19 bajo par.

La ceremonia no solo celebró los números y las medallas, sino la proyección de una generación que promete mantener a Colombia en la élite deportiva.

Con su precisión y elegancia en los aparatos, Camilo Vera reafirma que la gimnasia artística nacional tiene un relevo generacional de talla mundial, listo para enfrentar los retos del ciclo olímpico absoluto.

