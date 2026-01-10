Resumen: El cantante de música popular Yeison Jiménez falleció este 10 de enero de 2026 tras el accidente de la aeronave con matrícula N325FA en el sector entre Paipa y Duitama, donde perdieron la vida los seis ocupantes a bordo. El siniestro ocurre semanas después de que el artista compartiera en una entrevista sus premoniciones sobre morir en un accidente aéreo, relato en el que describía sueños recurrentes sobre una caída fatal tras haber sobrevivido previamente a un percance similar. La Aeronáutica Civil y la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes lideran las labores en el sitio para esclarecer las causas de la tragedia que enluta al género regional colombiano.

El día que Yeison Jiménez confesó que soñó que moriría en un accidente aéreo: se cumplió

En la tarde de este sábado, las autoridades aeronáuticas confirmaron el trágico fallecimiento del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, luego de que la aeronave en la que se desplazaba se accidentara en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama. El artista, de 34 años, viajaba hacia Medellín para cumplir con una presentación programada en Marinilla.

El siniestro y las víctimas

La Aeronáutica Civil informó que la aeronave, con matrícula N325FA, no logró alcanzar la altura necesaria tras despegar del aeropuerto de Paipa y terminó incinerada en un terreno cercano a la pista. En el accidente perdieron la vida los seis ocupantes de la avioneta, entre los que se encontraban el piloto, el copiloto y cuatro miembros del equipo de músicos de Jiménez.

Una muerte “predicha” por el artista

La tragedia ha cobrado un tinte profético debido a recientes declaraciones del cantante. Hace apenas unas semanas, en diciembre de 2025, Yeison Jiménez reveló en una entrevista para el programa Se Dice De Mí que había tenido sueños premonitorios sobre su propia muerte en un accidente aéreo.

El sueño: Jiménez relató que soñó tres veces que el avión en el que viajaba se caía y que la noticia aparecía en todos los medios.

Incidente previo: En esa misma entrevista, confesó que poco antes del nacimiento de su último hijo sobrevivió a un grave percance aéreo donde los motores fallaron y el avión casi se estrella contra una montaña. “Dios me dio tres señales y yo no las capté”, afirmó en su momento conmovido por lo cerca que sintió el final.

Perfil y legado de Yeison Jiménez

Yeison Orlando Jiménez Galeano nació en Manzanares, Caldas, y se convirtió en un símbolo de superación nacional tras pasar de cargar bultos en la plaza de Corabastos a ser el “Aventurero” de la música popular. Con éxitos globales como “Aventurero”, “Ni tengo ni necesito” y “Bendecida”, el artista deja un vacío irreparable en el género regional colombiano.

Actualmente, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes mantiene activo el protocolo para establecer las causas exactas del siniestro, mientras sus seguidores en todo el país lamentan la partida de uno de sus mayores ídolos.