Resumen: Yeison Jiménez iba en la avioneta que se estrelló, y que era de su propiedad. Que descanse en paz.

Falleció el cantante Yeison Jiménez: confirman que iba en avión estrellado en Paipa

Luego de que se conociera que se registró el accidente de una aeronave con matrícula N325FA en el sector entre Paipa y Duitama, se confirmó que en el avión iba el cantante Yeison Jiménez, quien perdió la vida.

Según se pudo conocer, en la aeronave iban 6 personas, 4 pasajeros y dos pilotos, y se presume que al menos 4 personas habrían perdido la vida, entre esas el cantante de música popular.

¿Quién era Yeison Jiménez?

Creció en un entorno humilde; sus padres, Orlando Jiménez y Luz Fenny Galeano, eran comerciantes. Durante su juventud en Bogotá, trabajó durante cinco años en la central mayorista de abastos (Corabastos), vendiendo productos como aguacates y cargando bultos para financiar su sueño musical.

Trayectoria Artística

Es considerado uno de los exponentes más importantes de la música popular colombiana y el género regional.

Inicios: Comenzó a cantar desde los 7 años y a componer a los 15. Su primer álbum, Con El Corazón – Vol. 1, lo lanzó a la fama.

Hitos: En 2018, su canción “Aventurero” se convirtió en un fenómeno internacional, superando los 400 millones de reproducciones y liderando los listados radiales por más de 20 semanas.

Televisión: Participó como jurado en la octava temporada del programa “Yo Me Llamo” en 2021.

Giras: Ha realizado más de 22 giras internacionales, llevando su música a Europa y Estados Unidos.

Grandes Éxitos y Colaboraciones

Su repertorio incluye más de 70 composiciones propias. Entre sus canciones más destacadas se encuentran:

Éxitos en solitario: “Aventurero”, “Ni tengo ni necesito”, “Vete”, “Ya no mi amor” y “Tenías razón”.

Colaboraciones destacadas: * “Gracias a ti” con Silvestre Dangond.

“Destino Final” con Luis Alfonso.

“Guaro RMX” con Pipe Bueno y Jessi Uribe.

“Pedazos” con Natalia Jiménez.

Reconocimientos

Galardonado como “Mejor Canción Popular del Año” por “Aventurero” en los Premios Nuestra Tierra.

Reconocido como Embajador de la Música Popular Regional Colombiana en los Premios Cristo Rey 2023.

Premio a la “Mejor Canción Popular 2023” por su tema “De Pura Rabia”.

Además de su carrera musical, se ha consolidado como un exitoso empresario con inversiones en ganadería, agricultura, construcción y el sector inmobiliario.