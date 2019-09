El devastador testimonio de la madre del niño de dos años asesinado a cuchillo por su expareja

Eva Sandrith, madre del pequeño de tan solo dos años de edad asesinado en las últimas horas en Puebloviejo, Magdalena, entregó detalles sobre el lamentable suceso.

Entre lágrimas, la mujer narró para el medio local Al Día Santa Marta como el hombre con el que tenía una relación sentimental hace 3 meses y con quién convivió tan solo 8 días, le quitó la vida vida a su pequeño hijo.

“Él me había confesado que fumaba ‘marihuana y perico’”, dijo Eva para medios locales.

Después de la confesión y a eso de las 7:00 de la noche del domingo, ella le manifestó su intención de terminar la relación sentimental: “Yo le dije a él, me voy para mi pueblo, pero él no me dejaba salir. No se que era lo que tenía, me decía tú para Palmira no vas”.

“Yo me bañé con todo y ropa, cuando salgo le digo a la mujer del tío de él que me preste ropa. En ese momento yo entro al cuarto con el niño y me mido la prenda de vestir, cuando estoy lista y salgo veo que él está ahí. Cuando yo trato de saludarlo él me dice – malparida, maldita, desgraciada – ¿tú sabes quién soy yo? Dios”, detalló sobre los hechos.

“Él tenía un foco en la mano y me lo partió en los pies, luego él sigue diciéndome que él es Dios y que me estaba hablando Dios; fue cuando se sacó el cuchillo de la pretina y me iba apuntando, diciéndome vamos para el cuarto. Cuando el me encierra en el cuarto me comienza a decir una cantidad de palabras grotescas, comenzó a reventar todo y desnudarme, luego jaló por el pelo y comenzó a golpearme. También con el cuchillo me apuntaba a la altura del corazón, me cortó el pelo”, afirmó Sandrith Retamoso.

Tras la brutal agresión de que sufrió, el sujeto le arrebató al niño: “Te voy a dar por dónde más te duele, ¿él es tú adoración?, me lo quitó de los brazos y yo le dije Luis dame a mi hijo, y fue ahí cuando salió corriendo con mi hijo, dándole puñaladas en el pecho, yo no alcancé a socorrerlo porque acá me detuvieron”.

Por su parte, el mismo medio aseguró que el hombre ha justificado el atroz crimen que cometió diciendo que “se le metió un espíritu”.

La familia pide a las autoridades locales que se haga justicia lo más pronto posible y no digan el sujeto “está loco” ya que “él sabía lo que hacía y que eso que hizo fue porque estaba empericao”, dijo la abuela del niño para el medio local.

Raptó a su hijastro de dos añitos y en plena vía pública lo mató porque la mamá del niño le terminó