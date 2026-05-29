Resumen: El candidato afirmó que este tipo de declaraciones revelan el miedo del presidente frente al despertar ciudadano que hoy se vive en Colombia y, especialmente, en el Caribe. Según De La Espriella, Petro está asustado porque sabe que el país está cansado de su discurso de odio y de su gobierno de fracaso.

Abelardo De La Espriella responde a Petro por el cuadro: «Respete las tradiciones del Caribe colombiano, culturícese».

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella rechazó las declaraciones de Gustavo Petro sobre una obra alusiva a una de las expresiones culturales del Carnaval de Barranquilla, en las que el presidente pretendió presentar como una escena de esclavismo lo que corresponde a una manifestación tradicional del folclor Caribe.

De La Espriella fue enfático al señalar que la obra, del maestro Cristo Hoyos, representa una de las danzas más tradicionales del Carnaval de Barranquilla, cargada de historia, sátira, resistencia, identidad y cultura popular. Por eso calificó como inaceptable que el presidente de la República desconozca el valor simbólico de una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano.

“Eso es folclor, eso es cultura, eso es tradición. Qué tristeza que el presidente de la República sea tan ignorante frente a las expresiones culturales de Colombia”, afirmó Abelardo De La Espriella.

El candidato sostuvo que Petro vuelve a demostrar una actitud de desprecio hacia las regiones, sus símbolos y sus tradiciones, especialmente cuando estas no encajan en el relato ideológico con el que pretende dividir al país. Para De La Espriella, el presidente no vio cultura: vio una excusa para volver a escupir odio, resentimiento y confrontación.

Desde su campaña, Abelardo De La Espriella reiteró que el Caribe no necesita lecciones de un gobierno que ha desconocido sus necesidades, su historia y su grandeza. El Caribe necesita respeto, inversión, seguridad, oportunidades y un presidente que conozca, defienda y honre sus tradiciones.

“El esclavismo está en tu cabeza, Petro. Aquí no hay esclavismo: aquí hay tradición, cultura y Caribe colombiano”, señaló De La Espriella.

El candidato afirmó que este tipo de declaraciones revelan el miedo del presidente frente al despertar ciudadano que hoy se vive en Colombia y, especialmente, en el Caribe. Según De La Espriella, Petro está asustado porque sabe que el país está cansado de su discurso de odio y de su gobierno de fracaso.

“Aprenda de nuestras tradiciones, señor presidente. Respete el folclor, respete la cultura y respete al Caribe colombiano”, agregó.

Abelardo De La Espriella concluyó que su compromiso es devolverle al Caribe el lugar de grandeza que merece y defender sus expresiones culturales frente a cualquier intento de burlarlas, tergiversarlas o utilizarlas como herramienta de división política.