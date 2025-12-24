Menú Últimas noticias
    Fotos

    El concejal Santiago Perdomo regaló una Navidad que abrazó a los niños y las familias de Medellín

    La iniciativa llevó alegría, mensajes de cuidado y espacios de encuentro a comunidades de distintos barrios de la ciudad.

    Publicado por: Sara Cespedes

    El concejal Santiago Perdomo realizó más de 25 novenas navideñas en distintos barrios de Medellín, compartiendo con comunidades, niños y familias espacios de unión, tradición y mensajes de cuidado. Durante los encuentros, promovió la protección de la niñez, la importancia del estudio y una Navidad vivida desde la cercanía comunitaria y los valores familiares.
    Foto: Cortesía
    Resumen: El concejal Santiago Perdomo realizó más de 25 novenas navideñas en distintos barrios de Medellín, compartiendo con comunidades, niños y familias espacios de unión, tradición y mensajes de cuidado. Durante los encuentros, promovió la protección de la niñez, la importancia del estudio y una Navidad vivida desde la cercanía comunitaria y los valores familiares.

    La Navidad es tiempo de unión, esperanza y familia. Y este año, Santiago Perdomo volvió a demostrar que la política también se vive desde el corazón y el territorio.

    El concejal Santiago Perdomo realizó más de 25 novenas navideñas en distintos barrios de Medellín, compartiendo con comunidades, niños y familias espacios de unión, tradición y mensajes de cuidado. Durante los encuentros, promovió la protección de la niñez, la importancia del estudio y una Navidad vivida desde la cercanía comunitaria y los valores familiares.

    Foto: Cortesía

    A través de la realización de más de 25 novenas navideñas en distintos barrios de Medellín, el concejal compartió con comunidades, niños y familias momentos de alegría, fraternidad y encuentro, acompañados de las tradiciones decembrinas como natilla, buñuelos y la entrega de más de 3.500 regalos.

    El concejal Santiago Perdomo realizó más de 25 novenas navideñas en distintos barrios de Medellín, compartiendo con comunidades, niños y familias espacios de unión, tradición y mensajes de cuidado. Durante los encuentros, promovió la protección de la niñez, la importancia del estudio y una Navidad vivida desde la cercanía comunitaria y los valores familiares.

    Foto: Cortesía

    Cada jornada fue una oportunidad para llevar un mensaje claro: cuando cuidamos a los niños, cuidamos el futuro de la ciudad.

    El concejal Santiago Perdomo realizó más de 25 novenas navideñas en distintos barrios de Medellín, compartiendo con comunidades, niños y familias espacios de unión, tradición y mensajes de cuidado. Durante los encuentros, promovió la protección de la niñez, la importancia del estudio y una Navidad vivida desde la cercanía comunitaria y los valores familiares.

    Foto: Cortesía

    Por eso, durante los encuentros, Santiago Perdomo hizo un llamado especial a los niños y niñas para:

    • Evitar el uso de pólvora y mantenerse alejados de quienes la manipulan, protegiendo la vida, la salud y el medio ambiente.
    • Valorar el estudio como la herramienta más poderosa para construir un mejor futuro.
    • Comprometerse con el esfuerzo y la responsabilidad para aprobar el año escolar 2026.

    El concejal Santiago Perdomo realizó más de 25 novenas navideñas en distintos barrios de Medellín, compartiendo con comunidades, niños y familias espacios de unión, tradición y mensajes de cuidado. Durante los encuentros, promovió la protección de la niñez, la importancia del estudio y una Navidad vivida desde la cercanía comunitaria y los valores familiares.

    Foto: Cortesía

    Las comunidades destacaron y agradecieron estos espacios de cercanía, resaltando una forma distinta de hacer política: presente en el territorio, cercana a la gente y comprometida con las familias.

    El concejal Santiago Perdomo realizó más de 25 novenas navideñas en distintos barrios de Medellín, compartiendo con comunidades, niños y familias espacios de unión, tradición y mensajes de cuidado. Durante los encuentros, promovió la protección de la niñez, la importancia del estudio y una Navidad vivida desde la cercanía comunitaria y los valores familiares.

    Foto: Cortesía

    Finalmente, el concejal recordó que la Navidad no es solo celebrar, sino agradecer a Dios, compartir en familia y reafirmar que el amor, la unión y los niños siempre deben ser la prioridad.

    El concejal Santiago Perdomo realizó más de 25 novenas navideñas en distintos barrios de Medellín, compartiendo con comunidades, niños y familias espacios de unión, tradición y mensajes de cuidado. Durante los encuentros, promovió la protección de la niñez, la importancia del estudio y una Navidad vivida desde la cercanía comunitaria y los valores familiares.

    Foto: Cortesía

    Porque cuando un niño sonríe, Medellín avanza.

    El concejal Santiago Perdomo realizó más de 25 novenas navideñas en distintos barrios de Medellín, compartiendo con comunidades, niños y familias espacios de unión, tradición y mensajes de cuidado. Durante los encuentros, promovió la protección de la niñez, la importancia del estudio y una Navidad vivida desde la cercanía comunitaria y los valores familiares.

    Foto: Cortesía


