Resumen: Dos presuntos cabecillas de una red transnacional dedicada a la trata de personas fueron retenidos en Bogotá mediante Notificación Roja de INTERPOL. Las autoridades los señalan de captar y trasladar mujeres colombianas a Europa para someterlas a explotación sexual, y avanzan los trámites para su extradición a Países Bajos.

¡Cayó red transnacional! Neerlandés y colombiana capturados en Bogotá por explotar mujeres en Europa

Dos presuntos líderes de una organización criminal transnacional dedicada a la trata de personas fueron retenidos en las últimas horas en Bogotá, durante una operación conjunta de la Policía Nacional y la INTERPOL.

Los detenidos fueron identificados como Jacob Brett Bos, ciudadano neerlandés, y Laura Castro, de nacionalidad colombiana, quienes eran requeridos por las autoridades de Países Bajos mediante Notificación Roja de INTERPOL por los delitos de trata de personas y tráfico de seres humanos.

Según informaron las autoridades, ambos estarían vinculados a una estructura criminal que operaba entre Colombia y varios países europeos, encargada de la captación, traslado y explotación de mujeres colombianas en Europa. Las víctimas eran enviadas principalmente a territorio neerlandés, donde eran obligadas a ejercer actividades de prostitución.

La investigación estableció que la organización utilizaba redes de contacto para reclutar mujeres bajo falsas promesas, gestionar su traslado internacional y someterlas a condiciones de explotación una vez llegaban a su destino.

La retención se realizó como parte de los mecanismos de cooperación judicial internacional, lo que permitirá avanzar en los procesos de extradición solicitados por la justicia de Países Bajos.

Desde la Policía Nacional reiteraron que Colombia no es refugio para delincuentes requeridos por la justicia internacional y que, en articulación con organismos como INTERPOL, se continuará combatiendo las redes criminales transnacionales.

Este caso representa un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas a la trata de personas, uno de los delitos de mayor impacto a nivel global.