Resumen: Un ciudadano extranjero que había sido expulsado de Colombia por alteraciones a la convivencia en El Poblado intentó regresar al país de forma irregular ingresando por la frontera con Ecuador. Las autoridades lo detectaron cuando pretendía viajar hacia Medellín y lo interceptaron antes de que lograra llegar a la ciudad. Finalmente, fue nuevamente expulsado del territorio nacional.

¡El colmo! Extranjero expulsado regresó ilegal a Colombia y lo capturaron antes de llegar a Medellín

Un mes después de haber sido expulsado del país y recibir una restricción de ingreso por 10 años, un ciudadano ruso-estadounidense volvió a aparecer en territorio colombiano. Las autoridades migratorias lo detectaron cuando intentaba viajar nuevamente hacia Medellín, ciudad de la que había sido retirado tras múltiples denuncias por alteraciones a la convivencia en el sector de El Poblado.

Se trata de George Wolfe, extranjero que había sido sancionado por Migración Colombia luego de varios reportes ciudadanos relacionados con fiestas constantes, exceso de ruido y presuntos comportamientos que afectaban la tranquilidad de residentes en un exclusivo sector del sur de la capital antioqueña.

Según el reporte oficial, Wolfe habría ingresado nuevamente al país de manera irregular desde Ecuador, utilizando el paso fronterizo de Rumichaca para evitar controles migratorios. Después de cruzar la frontera, se desplazó hasta el Valle del Cauca con la intención de abordar un vuelo hacia Medellín.

Sin embargo, agentes de Migración Colombia lograron interceptarlo en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, terminal aérea ubicada en Palmira y que presta servicio a Cali. Allí verificaron que el extranjero no registraba un ingreso legal reciente al territorio nacional, situación que activó las alertas por el antecedente de expulsión vigente en su contra.

Intentó regresar pese a la sanción vigente

La medida migratoria contra Wolfe había sido impuesta semanas atrás por autoridades nacionales, luego de un proceso administrativo en el que se concluyó que su permanencia representaba afectaciones al orden público y la convivencia ciudadana.

De acuerdo con las autoridades, la sanción incluye la prohibición de regresar a Colombia durante una década. Pese a ello, el extranjero habría intentado retornar al país utilizando rutas irregulares para posteriormente dirigirse nuevamente hacia Medellín.

“Este caso demuestra la capacidad de articulación y reacción entre nuestras regionales, lo que nos permitió detectar a una persona que infringe de manera sistemática las normas. Desde Migración Colombia actuamos y tomamos decisiones contundentes frente a quienes desacatan la ley y ponen en riesgo la convivencia ciudadana”, manifestó Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia.

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Tras el procedimiento realizado en el aeropuerto del Valle del Cauca, las autoridades coordinaron la salida del extranjero del país en un vuelo con destino a Panamá.

Las denuncias que originaron su expulsión

El caso de George Wolfe ya había generado polémica en Medellín durante los últimos meses debido a reiteradas quejas de habitantes del sector de El Poblado, específicamente en inmediaciones de un edificio residencial donde el extranjero tenía una propiedad.

Residentes denunciaron durante largo tiempo la realización de fiestas con música a alto volumen, ingreso frecuente de personas señaladas presuntamente de ejercer prostitución y episodios de agresividad que, según afirmaban, alteraban constantemente la tranquilidad de la zona.

Sobre ese expediente también se había pronunciado Paola Salazar, directora regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia, quien explicó en su momento que las autoridades venían recopilando múltiples reportes ciudadanos relacionados con el comportamiento del extranjero.

“Durante años, los habitantes del sector manifestaron reiteradas quejas por comportamientos como realización de fiestas y ruidos que excedieron las capacidades de la propiedad residencial, generando desorden y afectaciones a la convivencia”, sostuvo la funcionaria.

La detección del extranjero en Cali volvió a encender las alarmas sobre el uso de pasos irregulares para ingresar al país y sobre los mecanismos de control para hacer cumplir sanciones migratorias.

Entre tanto, Migración Colombia aseguró que continuará reforzando la vigilancia en terminales aéreas y zonas fronterizas para impedir que personas con medidas restrictivas vigentes logren permanecer nuevamente en territorio nacional.