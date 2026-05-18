Resumen: Ante el sorpresivo ataque, los ocupantes de las dos motos, se subieron apresuradamente a las motos y emprendieron la huida

«En sanduche»: Iba con dos personas en la misma moto y lo mataron al bajarse

Minuto30.com .- Un confuso y violento episodio interrumpió la tranquilidad de la madrugada del domingo 17 de mayo en el barrio San Miguel de Medellín. Un joven de 23 años perdió la vida tras recibir impactos por arma de fuego en medio de circunstancias que ya son materia de investigación para las autoridades judiciales.

El caso ha llamado profundamente la atención de los investigadores debido a la particular dinámica en que se desarrollaron los hechos y a las evidencias abandonadas en la escena del crimen.

Llegaron en dos motos

Se conoció que el crimen se registró aproximadamente poco antes de las 2 de la mañana, en la calle 60 con carrera 40A, oriente de Medellín

Según información preliminar, la víctima llegó hasta ese punto movilizándose a bordo de una motocicleta en la que viajaban tres personas en total, él y dos acompañantes. Simultáneamente, al lugar arribó una segunda motocicleta ocupada por un conductor y una mujer que iba como parrillera.

Tras detener la marcha, el grupo de personas descendió de ambos vehículos. Fue en ese preciso momento cuando, de un momento a otro y sin aparente altercado previo, se escucharon dos detonaciones de arma de fuego.

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Tras los disparos, uno en cada lado de la cabeza, el joven de 23 años se desplomó, cayendo sin vida sobre el separador vial de la calle.

Ante el sorpresivo ataque, los ocupantes de las dos motos, se subieron apresuradamente a las motos y emprendieron la huida a toda velocidad con rumbo desconocido, dejando el cuerpo tendido en la vía pública.

La víctima del ataque portaba su cédula y un celular iPhone, por lo que se descartaría el robo como móvil del asesinato.

Las autoridades acudieron al lugar para realizar la inspección técnica del cadáver, recolectar las evidencias balísticas y el recipiente abandonado. Actualmente, los investigadores buscan identificar las placas de las motocicletas y asi dar con el paradero de los acompañantes que huyeron y esclarecer los móviles y autores de este homicidio.