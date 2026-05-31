¡El colmo! Dos jurados se presentaron «borrachos» a su puesto de votación en Medellín y Copacabana

Resumen: Durante la jornada electoral en el Valle de Aburrá, dos jurados de votación fueron retirados de sus funciones en Medellín y Copacabana tras ser identificados en presunto estado de embriaguez. Las autoridades aplicaron los protocolos establecidos para garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral. A pesar de estos hechos, la jornada continúa con normalidad en la región.

Dos jurados de votación fueron retirados de sus funciones durante la jornada electoral en el Valle de Aburrá luego de ser identificados en aparente estado de embriaguez, en hechos registrados en los municipios de Medellín y Copacabana.

Jurados apartados en Medellín y Copacabana

De acuerdo con información entregada por las autoridades encargadas del proceso electoral, la situación se presentó en dos puestos de votación distintos: uno ubicado en Medellín y otro en Copacabana. En ambos casos, los jurados fueron separados inmediatamente de sus cargos tras la verificación de las condiciones en las que se encontraban, con el objetivo de evitar cualquier alteración en el desarrollo normal de los comicios.

Las autoridades señalaron que estos hechos fueron atendidos siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, los cuales contemplan la sustitución del jurado cuando no se garantiza el cumplimiento adecuado de sus funciones dentro del proceso electoral. La medida buscó preservar la transparencia y el correcto funcionamiento de las mesas de votación.

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Jornada electoral bajo vigilancia y normalidad

Pese a estos incidentes, el desarrollo general de la jornada en el área metropolitana se ha mantenido estable. Los reportes oficiales indican que no se han registrado alteraciones significativas del orden público y que el proceso avanza con normalidad en la mayoría de los puestos habilitados.

En el departamento de Antioquia, el dispositivo electoral contempla a millones de ciudadanos habilitados para votar, además de miles de mesas distribuidas en cientos de puestos a lo largo del territorio. Este despliegue logístico busca garantizar la participación ciudadana y el correcto funcionamiento del sistema electoral durante toda la jornada.

En materia de seguridad, las autoridades han mantenido un esquema de vigilancia reforzado con presencia de uniformados en distintos municipios, con el fin de acompañar el proceso y responder ante cualquier eventualidad. También se han realizado labores de monitoreo permanente en los puntos de mayor afluencia.

Finalmente, los organismos responsables continúan supervisando el avance de la jornada electoral y reiteran que se mantienen activos los mecanismos de control para asegurar que el proceso se desarrolle dentro de los parámetros establecidos.