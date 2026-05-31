Cae en Medellín ‘El Capó’: estadounidense señalado de traficar armas desde EE. UU. hacia Colombia

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Resumen: En Medellín fue retenido un ciudadano estadounidense identificado como alias ‘El Capó’, señalado por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en el tráfico internacional de armas de fuego. Según la información conocida, estaría vinculado al envío de armamento desde ese país hacia Colombia mediante encomiendas. Su captura se dio en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y agencias internacionales, en el marco de acciones de cooperación contra el crimen transnacional, y el caso continúa en verificación por parte de las autoridades competentes.

En Medellín fue retenido un ciudadano estadounidense identificado como alias ‘El Capó’, requerido por las autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en un caso de tráfico internacional de armas de fuego.

De acuerdo con la información conocida, el hombre estaría vinculado a una red señalada de enviar armamento ilegal desde territorio estadounidense hacia Colombia, utilizando el sistema de encomiendas como mecanismo para el traslado de los elementos.

Operativo coordinado entre autoridades

La retención se logró en medio de un operativo articulado entre la Policía Nacional y el Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos, como parte de acciones de cooperación internacional orientadas a combatir el tráfico de armas.

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Las autoridades informaron que el ciudadano era requerido por la justicia estadounidense por su presunta responsabilidad en el envío de material bélico de manera ilegal, lo que habría permitido el ingreso de armas al territorio colombiano.

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Investigación en curso

El caso ahora avanza dentro de los procesos de verificación y judicialización correspondientes, mientras se establecen los alcances de la presunta red y su operación entre ambos países.

Las autoridades continúan recopilando información para determinar la magnitud de las actividades atribuidas al señalado y su posible conexión con otros hechos relacionados con el tráfico de armas.

Hasta el momento, no se han entregado mayores detalles sobre su situación judicial en Colombia ni sobre eventuales medidas adicionales en su contra.