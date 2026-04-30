¡El colmo del descaro! Fletero capturado tras atraco en El Poblado portaba brazalete del INPEC

Resumen: En la escena, la Policía incautó la motocicleta, la cual tenía la placa alterada para dificultar su rastreo, y logró recuperar los teléfonos celulares que habían sido hurtados minutos antes

Minuto30.com .- La indignación ciudadana crece al evidenciar cómo la inseguridad sigue acechando las calles, muchas veces protagonizada por delincuentes reincidentes que gozan de beneficios judiciales.

Este jueves al mediodía, un operativo en Medellín dejó al descubierto esta cruda realidad: tras cometer un hurto y protagonizar una persecución de película, las autoridades capturaron a dos fleteros, uno de los cuales portaba un brazalete del INPEC.

El colmo: Delinquiendo con “casa por cárcel”

El hecho que ha desatado el rechazo absoluto de la comunidad es el hallazgo realizado por los uniformados tras acorralar a los delincuentes. Uno de los individuos, que terminó tendido en el asfalto “con el codito raspado” luego de estrellarse en su intento de fuga, tenía en su tobillo el dispositivo de rastreo penitenciario.

Esta evidencia demuestra que el sujeto estaba burlando la medida de prisión domiciliaria, utilizando su beneficio legal para seguir sembrando terror y cometiendo atracos en la ciudad.

Así fue la persecución en tiempo real

El operativo se desencadenó tras el reporte de un hurto que afectó a ciudadanos en las exclusivas zonas de El Poblado y Laureles. La rápida articulación tecnológica y policial permitió neutralizar a los asaltantes bajo la siguiente dinámica:

Identificación: Gracias al sistema de cámaras de seguridad de la ciudad, los operadores lograron identificar rápidamente las placas de la motocicleta implicada en los robos.

Cerco virtual y físico: Se activó un seguimiento ininterrumpido y en tiempo real, lo que permitió guiar a las patrullas en las calles para cerrarles todas las posibles vías de escape.

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Accidente y captura: Al verse acorralados por las autoridades, los delincuentes intentaron realizar peligrosas maniobras evasivas. Sin embargo, su plan fracasó cuando perdieron el control y terminaron estrellándose, facilitando su captura inmediata.

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El balance y la advertencia de Fico Gutiérrez

En la escena, la Policía incautó la motocicleta, la cual tenía la placa alterada para dificultar su rastreo, y logró recuperar los teléfonos celulares que habían sido hurtados minutos antes. El delincuente que portaba el brazalete del INPEC resultó lesionado por la caída y fue trasladado bajo custodia a un centro asistencial.

El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció a través de su cuenta de X para confirmar el operativo, enviando un mensaje directo a las estructuras criminales:

“Dijimos que iban a caer… y aquí están (…) Que les caiga todo el peso de la ley. Y que les quede claro: en Medellín los perseguimos sin descanso… y uno a uno van a ir cayendo”.