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    ¡Los capturaron en caliente! Dos sujetos huyeron tras cometer un atraco en Medellín y terminaron estrellados

    Caen sujetos tras cometer atracos en El Poblado y Laureles. La persecución terminó en accidente y recuperación de lo robado.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Los capturaron en caliente! Dos sujetos huyeron tras cometer un atraco en Medellín y terminaron estrellados

    Resumen: Capturan a dos hombres tras cometer hurtos en El Poblado y Laureles, Medellín. La persecución terminó en accidente y recuperación de lo robado.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un caso de atraco que se registró en Medellín terminó con la captura de dos hombres señalados de cometer varios robos en sectores como El Poblado y Laureles, luego de una persecución que concluyó con un accidente de tránsito.

    De acuerdo con la información oficial, los hechos se iniciaron cuando los implicados habrían cometido un atraco  aprovechando la congestión vehicular en la ciudad. Tras la alerta, las autoridades activaron un operativo conjunto entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional, apoyado en el sistema de videovigilancia.

    Gracias al monitoreo de cámaras, se logró identificar la motocicleta en la que se movilizaban los sospechosos, la cual tenía la placa adulterada. Esto permitió hacerles seguimiento en tiempo real y coordinar el cierre de vías para interceptarlos.

    Durante la huida, los señalados intentaron evadir los controles policiales, pero en medio de la persecución perdieron el control del vehículo y terminaron estrellándose. Esta situación facilitó su captura en flagrancia por parte de las autoridades.

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    Uno de los detenidos resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia. Según se conoció, además portaba un brazalete electrónico y ambos presentan antecedentes judiciales. Ahora deberán responder por delitos como hurto agravado, falsedad marcaria y fuga de presos.

    En el procedimiento también se logró recuperar los celulares que habrían sido robados, y una de las víctimas fue contactada para la devolución de sus pertenencias y la respectiva denuncia.

    Frente a estos hechos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la reacción de las autoridades y el uso de la tecnología para lograr la captura: “Intentaron huir, evadir los controles, pero no lo lograron: terminaron estrellándose y fueron capturados. (…) Que les caiga todo el peso de la ley. Y que les quede claro: en Medellín los perseguimos sin descanso… y uno a uno van a ir cayendo.”

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    Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo las acciones de control y vigilancia para enfrentar el delito en la ciudad.

    ¡Los capturaron en caliente! Dos sujetos huyeron tras cometer un atraco en Medellín y terminaron estrellados

    Foto de cortesía.

    ¡Los capturaron en caliente! Dos sujetos huyeron tras cometer un atraco en Medellín y terminaron estrellados

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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