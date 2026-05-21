Resumen: Un incendio de cobertura vegetal en el sector entre El Seminario y Las Palmas, en Medellín, fue controlado por el cuerpo de bomberos sin dejar personas lesionadas. Sin embargo, las autoridades denunciaron que un sujeto habría intentado reactivar las llamas en la misma zona, lo que generó alerta y el despliegue de la Policía para ubicarlo. La administración distrital rechazó estos hechos y reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa que pueda provocar incendios.

¡El colmo! Controlan incendio en Las Palmas y pillan a un sujeto intentando reactivar las llamas

Un incendio de cobertura vegetal registrado en el suroriente de Medellín encendió las alertas de las autoridades luego de que, tras ser controlado por los organismos de emergencia, se denunciara la presunta presencia de una persona que habría intentado reavivar las llamas en el mismo punto.

El hecho ocurrió en el sector comprendido entre El Seminario y la zona de Las Palmas, un corredor que conecta áreas de las comunas 9 (Buenos Aires) y 14 (El Poblado). La emergencia inicial fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Medellín, que logró contener el fuego tras varias maniobras, evitando que se extendiera hacia zonas habitadas.

Control del incendio y rápida respuesta de bomberos

De acuerdo con el reporte oficial, la columna de humo fue visible desde distintos puntos del sur de la ciudad, lo que motivó la activación inmediata de los equipos de emergencia. Dos tripulaciones de bomberos hicieron presencia en el lugar y lograron estabilizar la situación sin que se registraran personas lesionadas.

Las labores de control permitieron proteger áreas cercanas y evitar una posible afectación mayor en la cobertura vegetal del sector, donde la propagación del fuego representaba un riesgo para el entorno natural y las viviendas cercanas.

La denuncia sobre un intento de reactivación

Sin embargo, cuando la emergencia ya había sido controlada, las autoridades alertaron sobre un hecho que generó preocupación adicional. Según lo informado por la administración distrital, en el mismo punto fue observada una persona que, presuntamente, habría intentado volver a encender el fuego o reactivar las llamas.

Ante esta situación, se dio aviso inmediato a la Policía Metropolitana, que llegó al lugar para intentar ubicar al presunto responsable. Pese a la reacción de las autoridades, no se logró la captura en el momento.

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El alcalde de la ciudad rechazó este tipo de comportamientos y advirtió que este tipo de acciones no pueden ser consideradas hechos menores, al tratarse de situaciones que ponen en riesgo tanto el medio ambiente como la seguridad de la ciudadanía y el trabajo de los organismos de socorro.

Llamado a la ciudadanía y medidas de prevención

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la comunidad para reportar cualquier actividad sospechosa que pueda derivar en incendios forestales, especialmente en medio de la temporada de menor lluvia, cuando aumentan los riesgos de conflagraciones en zonas verdes.

Asimismo, se insistió en la importancia de evitar prácticas como las quemas de residuos, el abandono de elementos inflamables o el ingreso irresponsable a áreas naturales, acciones que pueden detonar emergencias de gran magnitud.

Vigilancia en zonas de riesgo

De manera paralela, la administración distrital informó que se mantiene el monitoreo permanente de miles de hectáreas de ecosistemas en la ciudad, con el fin de prevenir nuevos incidentes y proteger las fuentes hídricas y la biodiversidad.

El caso sigue bajo observación de las autoridades competentes, mientras avanzan las labores de verificación para establecer con claridad lo ocurrido en el sector y dar con la persona señalada de intentar reactivar el incendio.