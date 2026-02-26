¡El colmo! Capturan a seis sujetos disfrazados de funcionarios del IDU robando cables; tres son reincidentes

Resumen: Seis personas, cinco de ellas extranjeras, fueron capturadas en el barrio La Campiña, Suba, por hurtar cable de fibra óptica haciéndose pasar por funcionarios del IDU. Durante el procedimiento, la Policía incautó 36 metros de cable cortado, conos, picas, palancas y sacos usados para transportarlo. Tres de los detenidos ya habían sido capturados en 2025 por el mismo delito, y todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La Policía de Bogotá logró la captura de seis personas por el delito de hurto de cableado de fibra óptica en la localidad de Suba, al noroccidente de la capital. Según las autoridades, cinco de los detenidos son de nacionalidad extranjera y se hacían pasar por obreros y funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para cometer el delito, intentando así evadir la vigilancia policial y la detección ciudadana.

Los hechos se originaron luego de una denuncia ciudadana que alertó a la patrulla de vigilancia sobre la presencia de varias personas sospechosas en el barrio La Campiña. Al llegar al lugar, los agentes observaron que los hombres vestían uniformes similares a los de una entidad pública y procedieron a verificar su identidad. Tras la comprobación, se determinó que se trataba de una suplantación de funcionarios y obreros del IDU, con el objetivo de hurtar cable de fibra óptica.

Elementos incautados y cantidad de cable recuperado

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron en poder de los capturados varios elementos utilizados para el hurto, entre ellos conos, picas y palancas, además de bolsas y sacos que contenían aproximadamente 36 metros de cable cortado, con un valor estimado en 25 millones de pesos.

Es importante destacar que tres de estas personas ya habían sido capturadas en 2025 por el mismo delito, lo que evidencia que se trataba de reincidentes en este tipo de actividades ilícitas. Los capturados, cuyas edades oscilan entre los 26 y 45 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con los elementos incautados, para que respondan legalmente por los hechos que se les atribuyen.

Contexto del hurto de cable en Bogotá

El hurto de cableado de servicios públicos es un problema recurrente en la ciudad. Durante 2025, la Policía de Bogotá logró la captura de 445 personas por este tipo de delitos y recuperó más de 11.224 metros de cable, contribuyendo a reducir los impactos sobre la infraestructura de telecomunicaciones y servicios públicos.

En lo que va del 2026, las autoridades han reportado más de 4.586 capturas por diferentes delitos en la capital, como parte de las estrategias de seguridad y control en la ciudad. Estos resultados reflejan la continuidad de los operativos y la vigilancia en distintos sectores, tanto para prevenir delitos como para sancionar a quienes atentan contra la infraestructura urbana.

La importancia de la denuncia ciudadana

La Policía de Bogotá hace un llamado a los ciudadanos a reportar cualquier hecho delictivo o irregular a través de la Línea de Emergencias 123. Las denuncias son clave para activar operativos oportunos, permitir la captura de los responsables y garantizar la seguridad y convivencia en los distintos barrios de la capital.