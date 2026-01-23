Resumen: El Puesto de Mando Unificado Social (PMUS) avanza en la recuperación integral del Centro de Medellín, con limpieza de espacios públicos, intervención ambiental, actividades culturales y sociales, y el retorno de 34 habitantes de calle a sus hogares, fortaleciendo la convivencia y el bienestar en los corredores de La Playa y La Oriental.

El Centro de Medellín se transforma con limpieza masiva y retorno social de habitantes de calle

La Administración Distrital continúa consolidando la recuperación del espacio público y el acompañamiento social en los corredores de La Playa y La Oriental, mediante el trabajo del Puesto de Mando Unificado Social (PMUS), que desde su implementación ha fortalecido la intervención integral del Centro de Medellín.

En sus primeros tres meses de funcionamiento, el PMUS ha logrado avances significativos en diversos frentes. A nivel social, 34 habitantes de y en situación de calle pudieron retornar a sus lugares de origen, gracias a procesos de acompañamiento, verificación de redes familiares y coordinación con los centros de atención de la ciudad. Esta articulación institucional ha permitido mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable y generar confianza en quienes transitan por estas zonas.

Juliana Coral, gerente del Centro y Territorios Estratégicos, destacó que “el PMUS reúne diariamente a diferentes dependencias del Distrito para trabajar de manera conjunta en limpieza, mantenimiento, ordenamiento y atención social, lo que ha generado resultados visibles en el entorno urbano y en la convivencia ciudadana”.

En el componente ambiental y de recuperación del espacio público, las acciones han sido contundentes: se retiraron más de 2.480 piezas de publicidad no autorizada, se intervinieron 562 grafitis no artísticos y se sembraron 4.337 plantas en áreas renovadas de La Playa y La Oriental.

Esto le podría interesar: ¡Es oficial! Envigado instalará fotomultas en Las Palmas y la Regional para frenar la accidentalidad

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Además, se desmontaron 19 cambuches y se avanzó en la recuperación de cuatro puntos críticos de acumulación de basura: la esquina de La Playa con Girardot, EnCicla La Playa, la esquina de la avenida Oriental con Colombia y las afueras de la Iglesia de San José. Paralelamente, se sensibilizó a más de 3.000 personas sobre el cuidado del espacio público.

El PMUS también ha impulsado la participación comunitaria y la oferta cultural en la zona. Durante el Mes del Patrimonio, 183 estudiantes participaron en talleres pedagógicos, mientras que 400 personas accedieron a actividades institucionales gracias a la alianza con Comfama. Además, la agenda de bienestar y cultura incluyó la Feria Ser Saludable, que impactó a 360 ciudadanos.

En materia de seguridad y convivencia, 24 gestores operativos reforzaron la prevención del hurto y realizaron visitas de verificación normativa a establecimientos, mientras avanzaba un diagnóstico sectorial con la Secretaría de Turismo y Entretenimiento. Estas acciones se complementaron con mesas de corresponsabilidad con comerciantes, campañas de seguridad vial, espacios de diálogo con la comunidad y actividades de bienestar.

El PMUS, ubicado en la avenida La Playa (calle 52 # 45-30), se mantiene abierto como un punto de articulación permanente entre la Administración Distrital y la ciudadanía, consolidándose como un mecanismo clave para mejorar la convivencia y rehabilitar integralmente el Centro de Medellín.