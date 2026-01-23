Menú Últimas noticias
    ¡A perrear sin miedo! Fico Gutiérrez anuncia horario extendido del Metro por concierto de Bad Bunny

    El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que el Metro de Medellín extenderá su horario por el concierto de Bad Bunny.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Lo que parecía una decisión final dio un giro de 180 grados para alegría de miles de fanáticos. Tras la polémica generada por el anuncio inicial del Metro, sobre que no ampliaría su horario para el concierto de Bad Bunny, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, intervino para garantizar la movilidad de los asistentes.

    A través de sus canales oficiales, el mandatario confirmó que, tras una nueva articulación con las directivas del sistema, se logró establecer una operación comercial extendida hasta la 1:30 a.m. durante los tres días del evento (23, 24 y 25 de enero).

    Esta medida busca que tanto los residentes locales como los miles de turistas nacionales e internacionales que llegaron a la capital antioqueña puedan regresar a sus lugares de alojamiento de manera tranquila, segura y, sobre todo, ordenada.

    “Queremos que nuestra gente disfrute el concierto con todas las garantías”, expresó Gutiérrez, subrayando que la prioridad de la alcaldía de Medellín es evitar el caos vehicular y los posibles abusos en las tarifas de transporte informal que suelen presentarse tras la salida de eventos de tal magnitud en el estadio Atanasio Girardot.

    Lograr este cambio en la operación no fue una tarea sencilla, pues como se había mencionado anteriormente, ampliar el servicio implica un despliegue logístico de alto costo.

    Este acuerdo de último minuto demuestra la voluntad de la Alcaldía por priorizar la experiencia del usuario y la seguridad ciudadana.

    Con esta noticia, el Metro de Medellín se prepara para recibir una de las cargas de pasajeros más altas de los últimos años durante la madrugada.

