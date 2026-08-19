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    ¿Las cuidaban los perritos? En falsa «fundación de mascotas» en Suba, descubren más de dos toneladas de marihuana ocultas

    Cuatro personas que fueron capturadas, ahora deberán responder ante la justicia, confirmó la policía de Bogotá

    Publicado por: SoloDuque

    ¿Las cuidaban los perritos? En falsa «fundación de mascotas» en Suba, descubren más de dos toneladas de marihuana ocultas

    Resumen: Cuatro personas fueron capturadas por agentes de la SIJIN tras desmantelar este centro de acopio narco que generaba una millonaria renta criminal en el noroccidente de Bogotá.

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    Minuto30.com .- El ingenio de las redes del narcotráfico para camuflar sus rentas ilícitas sufrió un duro revés en las últimas horas en la capital del país. La Policía Metropolitana de Bogotá, en un operativo liderado por investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), logró desmantelar un gigantesco centro de acopio de estupefacientes que operaba bajo una fachada insospechada en la localidad de Suba.

    Para evadir el control de las autoridades y no despertar sospechas entre los vecinos del sector, los delincuentes habían adecuado el lugar para que funcionara como una supuesta «fundación de mascotas».

    marihuana en fundacion de mascotas

    Captura de video

    El hallazgo y las capturas

    Lo que aparentaba ser un refugio dedicado al bienestar animal, era en realidad un punto neurálgico para la distribución de narcóticos a gran escala. Tras las labores de inteligencia y el posterior allanamiento del inmueble, los uniformados se encontraron con un cargamento monumental:

    • Incautación: Más de dos toneladas de marihuana se encontraban almacenadas y listas para ser dosificadas y distribuidas en las calles de la ciudad.

    • Capturas: Durante la diligencia judicial, las autoridades lograron la captura en flagrancia de cuatro personas que se encontraban custodiando el alijo y operando el falso refugio.

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    • Golpe financiero: De acuerdo con la Policía, este centro de acopio representaba una «millonaria renta criminal» para las estructuras del microtráfico que delinquen en el noroccidente de Bogotá.

    A través de sus canales oficiales, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó el éxito de la operación y el destino de los implicados: «4 personas fueron capturadas, ahora deberán responder ante la justicia».

    Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán enfrentar cargos por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras las autoridades investigan si hay más personas involucradas en el uso de esta modalidad de fachada animalista.

    marihuana en fundacion de mascotas

    Captura de video

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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