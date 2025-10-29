Resumen: La hermana de la influencer Alejandra Esquín, conocida como Baby Demoni, habló públicamente sobre las dudas que rodean su muerte. En una entrevista con el periodista Rafael Poveda, Valentina Esquín mostró fotografías del apartamento donde fue hallado el cuerpo y señaló contradicciones en la versión del novio, Samor One. También mencionó la desaparición de dinero, el hallazgo de una cámara sin memoria y comportamientos extraños del hombre tras el suceso. La familia pide que el caso sea investigado a fondo y que no se cierre hasta esclarecer lo ocurrido.

El caso de Baby Demoni da un giro: su hermana revela imágenes y señala inconsistencias en la versión del novio

El fallecimiento de la influencer Alejandra Esquín, reconocida en redes sociales como Baby Demoni, continúa rodeado de interrogantes. Lo que al principio parecía un hecho claro, hoy se ve envuelto en una serie de contradicciones y nuevos elementos que su familia considera inquietantes.

En una reciente conversación con el periodista Rafael Poveda, en el pódcast Más allá del silencio, Valentina Esquín, hermana de la joven, decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido y compartió material que, según ella, pone en duda la versión que hasta ahora ha dado el novio de la creadora de contenido, Samor One.

Durante la entrevista, Valentina mostró fotografías tomadas en el apartamento, donde se observa el lugar donde fue hallado el cuerpo de Alejandra. En las imágenes aparecen una sábana y un cuchillo sobre el piso del baño, objetos que —según la familia— no concuerdan con el relato que el hombre dio a las autoridades.

“Primero dijo que había sido con un lazo, después con una sábana. Además, ese cuchillo negro no cortaba nada; el único que servía en esa casa era blanco”, explicó Valentina.

La joven también cuestionó la hipótesis de que Alejandra hubiese actuado sola, recordando que se encontraba en recuperación tras una cirugía estética. Según explicó, su hermana “Ella no tenía fuerza en los brazos; no podía levantar cosas por la operación”, lo que, a su juicio, hace improbable que pudiera realizar ciertos movimientos por sí misma.

Sobre el comportamiento del novio después del hecho, Valentina expresó su inconformidad con la exposición pública del caso, luego de que este compartiera grabaciones en redes sociales. “No entiendo por qué la grabó ni por qué subir esos videos. No era momento para eso, parecía más un intento de limpiar su imagen”, dijo.

La hermana de la influencer también relató un episodio que calificó como desconcertante y que habría ocurrido en el hospital, cuando su padre y el novio de Alejandra coincidieron. Según recordó, “él le decía a mi papá que le pegara, sin razón alguna”, una actitud que describió como “muy extraña, como si quisiera anticiparse a algo”.

Además, Valentina aseguró que, tras el suceso, desaparecieron 15 millones de pesos que su hermana tenía guardados para comprar un carro. Afirmó que, cuando regresó al apartamento, “el dinero ya no estaba” y que el hombre “tenía las llaves y fue quien entró después de todo”.

Otro punto que inquieta a la familia es que la cámara de seguridad del apartamento fue hallada sin memoria, lo que impide saber qué ocurrió las horas previas a la tragedia.

Mientras las autoridades judiciales continúan con la investigación, la familia Esquín pide que se aclaren los hechos y que no se cierre el caso sin una revisión exhaustiva.