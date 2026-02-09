Resumen: En conmemoración de su 20.º aniversario, la obra maestra del anime ‘PAPRIKA’, dirigida por el legendario Satoshi Kon, regresa a las salas de cine colombianas este 12 de febrero. Esta pieza fundamental del thriller psicológico y la ciencia ficción, que narra la travesía de una terapeuta capaz de entrar en los sueños para evitar el colapso de la realidad, es reconocida mundialmente por su deslumbrante estilo visual y por haber sentado las bases conceptuales para éxitos contemporáneos como Inception. Su retorno a la gran pantalla ofrece una oportunidad única para revivir una experiencia sensorial hipnótica que, dos décadas después, mantiene una vigencia absoluta en nuestra era de hiperconectividad.

El caos onírico de Satoshi Kon invade Colombia: ‘PAPRIKA’ regresa a los cines por su 20º aniversario

La cartelera colombiana se prepara para recibir una dosis de surrealismo puro. Tras el éxito de Perfect Blue, el ciclo dedicado al legendario director Satoshi Kon continúa con el plato fuerte: ‘PAPRIKA’ (パプリカ). La cinta, que cumple dos décadas desde su estreno original, aterrizará en las salas del país a partir de este 12 de febrero.

Un viaje al subconsciente que cambió el cine

Basada en la novela de Yasutaka Tsutsui, la historia nos presenta a la doctora Atsuko Chiba, una científica retraída que utiliza un alter ego vibrante y audaz, conocido como Paprika, para navegar por los sueños de sus pacientes.

La trama se dispara cuando el DC Mini —un dispositivo experimental que permite el acceso a los sueños— es robado, provocando que la frontera entre la vigilia y la fantasía se disuelva en un desfile visual tan fascinante como aterrador. Solo Paprika tiene las llaves para evitar que el mundo real sucumba ante la locura colectiva.

¿El origen de ‘Inception’?

Desde su debut en el Festival de Cine de Venecia en 2006, la crítica quedó atónita ante la narrativa hipnótica de Kon. Con el paso de los años, el debate ha sido inevitable: muchos ven en las secuencias visuales de Paprika el antecesor directo de Inception (2010) de Christopher Nolan.

“Aunque Nolan no ha confirmado la influencia, las similitudes conceptuales y visuales han convertido a esta película en un pilar del thriller psicológico y la ciencia ficción moderna.”

¿Por qué verla ahora?

A 20 años de su estreno, PAPRIKA se siente más relevante que nunca. En un mundo hiperconectado y dominado por la tecnología, la visión de Kon sobre la identidad y la fragilidad de la mente humana resuena con una vigencia escalofriante.

Fecha de reestreno: 12 de febrero de 2026.

Formato: Pantalla grande (remasterizada).

Género: Thriller psicológico / Ciencia Ficción.

Si eres amante de la animación de alto nivel o simplemente quieres entender por qué Satoshi Kon es considerado un genio irrepetible, esta es una cita obligatoria.