El canterano del DIM Luis Eduardo Maturana entrena con el Manchester City Sub 19, destacando los procesos formativos del club antioqueño. Foto: DIM

Resumen: El canterano del Deportivo Independiente Medellín, Luis Eduardo Maturana, se encuentra en Inglaterra para cumplir una invitación de dos semanas con el equipo Sub 19 del Manchester City. Este hito, que surge tras su destacado desempeño como campeón de la Supercopa Juvenil, representa para el club antioqueño un reconocimiento a la calidad de sus procesos formativos y una oportunidad estratégica de fortalecer vínculos con la élite de la Premier League. Al finalizar esta experiencia internacional, el juvenil regresará a Colombia para reincorporarse a los entrenamientos del plantel profesional del "Poderoso"

El canterano del DIM, Luis Eduardo Maturana, se une a las filas del Manchester City

El DIM anunció que Luis Eduardo Maturana, joven promesa de la cantera “Poderosa” y campeón de la Supercopa Juvenil, se encuentra en Inglaterra tras recibir una invitación formal del Manchester City.

El defensor, quien ya formaba parte de los entrenamientos del primer equipo bajo las órdenes de la institución roja, se integrará durante dos semanas a la categoría Sub 19 del actual campeón del mundo para vivir una experiencia de formación de alto nivel.

Esta invitación representa un hito estratégico para “El Equipo del Pueblo”, que busca consolidar y sostener relaciones con los clubes más importantes de las ligas élite.

Lea también: https://www.minuto30.com/alcalde-reacciona-muerte-de-roque-ospina/1695802/

El canterano del DIM, Luis Eduardo Maturana, se une a las filas del Manchester City

Para la directiva del DIM, este acercamiento es un reconocimiento directo al trabajo institucional y al crecimiento de sus procesos formativos, demostrando que el talento surgido de sus filas está a la altura de las exigencias de la Premier League, considerada la liga más competitiva del planeta.

Maturana ya inició su periodo de adaptación en las instalaciones del Manchester City, donde buscará potenciar sus capacidades antes de regresar a Colombia.

Una vez finalizada esta pasantía de dos semanas, el canterano se reintegrará de inmediato a la disciplina del plantel profesional del Independiente Medellín.

Más noticias del Deportivo Independiente Medellín