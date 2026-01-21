Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez lamentó el fallecimiento de Roque Ospina, fundador de Inexmoda, destacando su legado en la industria y el talento de Medellín.

‘Dejó una huella inmensa’: El sentido adiós de Fico Gutiérrez al fundador de Inexmoda

La muerte de Roque Ospina Duque ha generado un profundo eco en el sector de la moda en Colombia. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de sus redes sociales para exaltar la figura del empresario, a quien calificó como un pilar fundamental para que la capital antioqueña se transformara en una potencia económica.

Gutiérrez destacó que el legado de Ospina no solo se limitó a la creación de ferias, sino que fue el motor que impulsó la industria local hacia mercados internacionales, logrando que el “talento paisa” fuera reconocido en las pasarelas y centros de negocios más importantes del mundo.

En un mensaje cargado de respeto y solidaridad, el mandatario local recordó que la visión de Roque Ospina fue determinante para la proyección de la ciudad en las últimas décadas.

“Lamento profundamente la muerte de Roque Ospina, creador de Inexmoda. Un hombre que dejó una huella inmensa en la historia de nuestra región”, escribió el alcalde en su cuenta de ‘X’.

Para Gutiérrez, la partida del empresario representa el adiós a un líder que entendió antes que nadie cómo convertir la creatividad en una industria sólida, capaz de generar miles de empleos y posicionar a Medellín como un referente de innovación.

El pronunciamiento del alcalde también incluyó un mensaje de fortaleza dirigido a la familia del fallecido, a sus amigos cercanos y al equipo de trabajo de Inexmoda, entidad que hoy llora a su fundador.

La alcaldía ha resaltado que el mejor homenaje para el empresario será el éxito de la próxima edición de Colombiatex, la cual iniciará en pocos días bajo los cimientos que él mismo construyó con disciplina y visión estratégica.

Con este respaldo institucional, queda claro que la figura de Roque Ospina trasciende lo empresarial para convertirse en un símbolo del empuje antioqueño.

