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Resumen: Tras superar la fase preliminar, los dos colosos del fútbol colombiano ya tienen su hoja de ruta continental

¡El camino a la “Gran Conquista” está trazado! Así quedaron los grupos en Sudamericana para los equipos colombianos en 2026

Minuto30.com .- Tras superar la fase preliminar, los dos colosos del fútbol colombiano ya tienen su hoja de ruta continental. El sorteo, que contó con la presencia del legendario René Higuita, ubicó al “Escarlata” como cabeza de serie, mientras que el “Embajador” tendrá que verse las caras con un histórico campeón del continente.

👹 Grupo A: América de Cali, el favorito de su zona

El equipo dirigido por David González parte como el gran candidato a quedarse con el cupo directo a octavos.

Rivales: Tigre (ARG), Macará (ECU) y Alianza Atlético (PER).

El debut: La “Mecha” iniciará su camino visitando a Macará en la altura de Ambato, Ecuador, en la semana del 8 de abril.

Ⓜ️ Grupo C: Millonarios y el “clásico” ante Sao Paulo

El equipo de Fabián Bustos quedó en uno de los grupos más exigentes del certamen, donde enfrentará a un “viejo conocido” brasileño.

Rivales: São Paulo (BRA), Boston River (URU) y O’Higgins (CHI).

El reto: Millonarios deberá visitar el mítico Estadio Morumbí. El debut será en Chile ante O’Higgins, elenco que viene de ser eliminado por Tolima en Libertadores.

Calendario de la Fase de Grupos

La competencia se desarrollará entre abril, en la semana siguiente a Semana Santa, y mayo; antes del receso obligado por el Mundial 2026:

¡Ojo al dato! La gran final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará en suelo colombiano, específicamente en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, el próximo 21 de noviembre.