Resumen: Durante agosto y los primeros días de septiembre, varias subregiones de Antioquia han registrado temperaturas superiores a las habituales, con los valores más altos en municipios como Fredonia, Apartadó y Carepa. A este panorama se suma la posibilidad de que las lluvias de septiembre estén por debajo de lo acostumbrado, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo y recomiendan tomar medidas para proteger la salud, ahorrar agua y hacer un uso eficiente de la energía.

¡El calor no da tregua en Antioquia! Temperaturas de hasta 41,8 °C encienden las alarmas

Antioquia atraviesa jornadas de temperaturas superiores a las habituales en diferentes municipios del departamento. Los reportes del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA) y del Ideam muestran que el comportamiento se ha presentado tanto en zonas de menor altitud como en algunos territorios de montaña durante agosto y los primeros días de septiembre.

El registro más elevado del periodo se presentó en Fredonia, en el Suroeste antioqueño, donde la temperatura alcanzó los 41,8 °C el 28 de agosto. De acuerdo con el Dagran, este fue el valor más alto registrado en los últimos 40 días.

Urabá también ha experimentado jornadas de calor intenso. El 19 de agosto, Apartadó llegó a 37,8 °C y Carepa a 37,4 °C. Posteriormente, durante los primeros días de septiembre, las estaciones de monitoreo registraron nuevos valores altos en esta zona: Apartadó alcanzó 36,1 °C, Carepa 35,4 °C, Mutatá 34,3 °C y Turbo 33,4 °C.

El comportamiento climático ha sido observado además en Magdalena Medio, Bajo Cauca y Nordeste, así como en algunos sectores de Occidente y Suroeste. Esto mantiene bajo vigilancia a varias de las nueve subregiones del departamento.

El calor también se hizo presente en zonas de montaña

Las altas temperaturas no se han limitado a los municipios ubicados en territorios más bajos. En localidades de montaña también se han registrado valores importantes para sus condiciones geográficas.

Jericó alcanzó 33 °C y Anzá llegó a 32,8 °C. A estos registros se suman los de Urrao, con 29,8 °C; El Peñol, con 28 °C, y La Unión, con 24 °C.

La directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, explicó que el escenario requiere mantener medidas de prevención, especialmente para evitar afectaciones relacionadas con la exposición prolongada al calor.

“Empezando por cuidar nuestra salud pública, hidratándonos permanentemente, evitar hacer actividades físicas en horarios comprendidos entre las 10 y las 4 de la tarde”, señaló la funcionaria.

Paredes también hizo un llamado a mantener una alimentación e hidratación adecuadas y a proteger los ecosistemas y los recursos hídricos.

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Septiembre podría tener menos lluvias de lo habitual

A las temperaturas registradas se suma el comportamiento esperado de las precipitaciones. Los pronósticos para septiembre señalan que las lluvias podrían presentarse por debajo de los niveles habituales, a pesar de que el mes corresponde a una temporada tradicionalmente lluviosa en Antioquia.

Una reducción de las precipitaciones puede disminuir los caudales de los ríos y los niveles de los embalses. Esta situación tiene incidencia en la disponibilidad de agua y puede generar efectos sobre sectores como la agricultura, la generación de energía y los ecosistemas.

Las autoridades también mantienen la atención sobre el riesgo de incendios, especialmente ante la combinación de condiciones secas y temperaturas elevadas.

El panorama ha sido relacionado por las autoridades con posibles efectos del fenómeno de El Niño, mientras continúan los registros y análisis sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Recomendaciones para enfrentar las altas temperaturas

Ante estas condiciones, la Gobernación de Antioquia recomienda adoptar medidas sencillas para reducir el impacto del calor y evitar un consumo innecesario de los recursos.

En los hogares, el llamado incluye disminuir el tiempo de las duchas, reparar fugas y reutilizar el agua cuando sea posible. También se recomienda desconectar los equipos eléctricos que no estén siendo utilizados.

Para prevenir problemas asociados a las altas temperaturas, las autoridades aconsejan mantener una hidratación constante y evitar realizar actividades físicas al aire libre durante las horas de mayor calor, entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.

El cuidado debe reforzarse especialmente con niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y animales domésticos, que pueden ser más vulnerables ante estas condiciones.

Mientras avanzan los primeros días de septiembre, el Dagran y las entidades encargadas del monitoreo continúan observando el comportamiento de las temperaturas y las precipitaciones en Antioquia. Los registros obtenidos hasta ahora mantienen la atención sobre el uso adecuado del agua y la prevención frente a las jornadas de mayor calor.