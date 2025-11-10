Resumen: La Policía capturó en Rionegro a alias Gordo, presunto jefe de sicarios de El Mesa e implicado en el homicidio de un hombre hallado embolsado. Era mano derecha de alias Barbas.

El cabecilla de ‘El Mesa’, alias ‘Gordo’, estaría involucrado en el embolsado en Rionegro

El Departamento de Policía Antioquia confirmó la captura de alias Gordo, de 30 años, señalado como presunto jefe de sicarios y mano derecha de alias Barbas, máximo cabecilla del grupo criminal El Mesa, organización con presencia en el Valle de Aburrá y expansión en el Oriente antioqueño.

El operativo, desarrollado el pasado 6 de noviembre en el municipio de Rionegro, se ejecutó tras un proceso de seguimiento e inteligencia que permitió ubicar al sospechoso, quien era requerido mediante orden judicial por los delitos de homicidio agravado y tortura.

De acuerdo con las investigaciones, alias Gordo estaría vinculado al homicidio de Daniel, ocurrido el 26 de julio de 2025 en el barrio Quebrada Arriba de Rionegro. La víctima fue hallada sin vida envuelta en papel chicle, con signos de tortura y estrangulamiento.

La Fiscalía estableció que, antes de su muerte, Daniel fue obligado a entregar una lista con nombres de supuestos integrantes del Clan del Golfo, grupo rival en la zona.

Las autoridades señalaron que el capturado tenía una alta relevancia dentro de El Mesa, especialmente en Rionegro, El Carmen de Viboral, La Unión y Sonsón, donde ejercía control armado en medio de una disputa por rentas ilícitas con el Clan del Golfo, confrontación que ha dejado decenas de víctimas en el Oriente antioqueño.

