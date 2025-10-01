Resumen: El IDPYBA reitera el llamado a la ciudadanía a rechazar y reportar cualquier situación que ponga en riesgo el bienestar de los animales en Bogotá

El bar de Bogotá podría ser clausurado por meter el caballo en medio de pólvora y trago: esto dice IDPYBA

Minuto30.com .- Una ola de indignación sacude a Bogotá tras la denuncia de presunto maltrato animal en un bar del centro de la ciudad. A través de redes sociales, se reportó que un caballo fue obligado a ingresar al establecimiento en medio de pólvora, música a alto volumen y una gran afluencia de público. La situación generó un evidente estrés en el animal y puso en riesgo la seguridad de los asistentes.

Ante la gravedad del reporte, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció que iniciará de inmediato un proceso de inspección y vigilancia en el establecimiento. La acción se llevará a cabo de manera conjunta con la Secretaría Distrital de Salud (SDS) y la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), con el fin de verificar las autorizaciones de funcionamiento y, principalmente, las condiciones de bienestar animal del lugar.

Lea también: ¡No es broma! Brutal maltrato animal en un bar de Bogotá

Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, señaló que el video es una prueba clara de que las condiciones en las que se encontraba el equino no eran las adecuadas. El IDPYBA enfatizó que el maltrato animal abarca no solo la agresión física, sino también la exposición a condiciones inadecuadas de salud, nutrición y espacio físico.

La entidad distrital recordó que el maltrato animal no se puede permitir ni normalizar. La escena, en la que se veía al animal visiblemente estresado, vulnera el bienestar del caballo y expone a la comunidad a una situación de alto riesgo.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

El IDPYBA reitera el llamado a la ciudadanía a rechazar y reportar cualquier situación que ponga en riesgo el bienestar de los animales en Bogotá, asegurando que se tomarán medidas contundentes contra el establecimiento y los responsables del lamentable hecho.

También le puede interesar: Investigan al bar que metió a caballo a show de pólvora en Bogotá

¿Cómo reportar casos de maltrato animal en Bogotá?

Los ciudadanos pueden reportar casos de maltrato animal a través de:

Línea Contra el Maltrato Animal (601) 439 9801.

Línea de Emergencias 123 en caso de una urgencia vital.

Correo institucional [email protected].

Plataforma Bogotá te escucha de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en donde se pueden adjuntar fotos y/o videos como evidencia.