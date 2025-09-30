Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Investigan al bar que metió a caballo a show de pólvora en Bogotá

Una ola de indignación ciudadana se ha desatado en Bogotá tras la difusión de un video en redes sociales que muestra a un caballo dentro de un bar en medio de un show de pólvora.

La denuncia pública señala que el caballo fue forzado a ingresar al establecimiento en medio de una multitud de asistentes, música a alto volumen y el uso de pólvora, lo que, según reportes, le causó un alto nivel de estrés y puso en riesgo la seguridad de las personas en el lugar.

Ante la gravedad de las imágenes, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció que, en colaboración con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y otras entidades, se activarán de inmediato procesos de inspección y vigilancia sobre el establecimiento comercial.

Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, fue enfático al señalar la presunta violación a las normas de bienestar animal.

“En lo que nos corresponde, verificaremos las condiciones de bienestar animal; en este caso, todo indica que las condiciones no eran adecuadas para el caballo que aparece en el video”, aseguró el funcionario.

El objetivo de la inspección interinstitucional es verificar varios puntos críticos, incluyendo: Autorizaciones y permisos de funcionamiento del lugar. Condiciones de bienestar animal y medidas de seguridad ante la presencia de animales en espacios claramente inadecuados.

El IDPYBA recordó a la ciudadanía que cualquier acción que ponga en riesgo el bienestar de un animal constituye maltrato y debe ser rechazada y reportada de inmediato.

