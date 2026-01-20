Fredrik Fodstad representará a Colombia en el esquí de fondo de Milán-Cortina 2026

El colombiano Fredrik Fodstad clasificó a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 para representar al país en esquí cross-country. Foto: Tomada de COC / tomada de Instagram: @fredrikfodstad / @nordicfocus

El Comité Olímpico Colombiano confirmó oficialmente la elección del esquiador Fredrik Fodstad como el representante nacional para las pruebas de esquí cross-country en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Gracias a su consistencia en el circuito internacional y los puntos obtenidos en el escalafón de la Federación Internacional de Esquí (FIS), Fodstad aseguró el cupo numérico masculino asignado al país.

El deportista se consolida como la carta fuerte de Colombia en las disciplinas de resistencia sobre nieve.

La participación de Fodstad en territorio italiano marcará la tercera edición consecutiva en la que Colombia tiene presencia en las justas invernales.

El atleta tiene previsto competir en un exigente calendario que incluye las pruebas de Skiathlon de 30 km, Distancia de 10 km y Sprint.

Además, el equipo técnico evalúa la posibilidad de confirmar en las próximas semanas su participación en la maratón de 50 km, una de las pruebas de mayor desgaste físico en el programa olímpico.

Las competencias de esquí de fondo se llevarán a cabo en el Estadio de Esquí de Fondo de Tesero, ubicado en la región de Val di Fiemme.

Este recinto es reconocido por su complejidad técnica, ofreciendo circuitos que oscilan entre 1.1 y 5 kilómetros, con una longitud total de pista de 8.3 kilómetros.

En esta edición, la disciplina contará con un total de 296 atletas (148 por rama), lo que garantiza un nivel de competitividad máximo para el colombiano en cada una de sus salidas.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se celebrarán del 6 al 22 de febrero, destacando por ser la primera edición de la historia en ser compartida oficialmente por dos ciudades y extenderse a través de varias regiones italianas.

Con la clasificación de Fodstad, Colombia reafirma su intención de mantener un proceso sólido en los deportes de invierno, buscando mejorar sus registros históricos en el escenario más importante del mundo.

