Resumen: Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, cerró 2025 explorando la música con el lanzamiento de su primer sencillo, “La Promesa”, una champeta urbana que narra su historia de superación desde su infancia en Barrancas, La Guajira, hasta su consolidación como figura internacional del fútbol. El video muestra al futbolista junto a su familia, resaltando valores como disciplina, fe y perseverancia, y busca inspirar a quienes sueñan con cumplir sus metas en la vida y el deporte.

¡El año de oro de Luis Díaz! Campeón con Liverpool, figura en el Bayern y ahora debuta como cantante

Luis Díaz, delantero colombiano y figura en el Bayern Múnich, cerró el año con un giro inesperado en su carrera: su debut como cantante con el sencillo “La Promesa”, un tema que fusiona ritmos urbanos y caribeños con un relato autobiográfico sobre disciplina, fe y gratitud. El lanzamiento se dio este 31 de diciembre acompañado de un video musical en el que el futbolista aparece junto a su familia, incluida la presencia de su padre, en escenas que refuerzan la conexión entre sus orígenes en Barrancas, La Guajira y su actual trayectoria profesional.

Un estreno fuera de las canchas con mensaje personal

“La Promesa” —colaboración con los artistas Juanda Iriarte y Nelsen, vinculados al género urbano y la champeta— se presenta como una producción con un enfoque narrativo. El video y la letra exploran los sacrificios, la constancia y la disciplina necesarios para alcanzar metas personales, no solo en el fútbol sino en cualquier ámbito de la vida de quienes persiguen sueños difíciles.

A través de una publicación en Instagram, Luis Díaz detalló el sentido de su incursión musical:

“Hoy cierro este 2025 agradeciendo a Dios, por guiar cada paso, y a mi familia, por estar siempre en los sacrificios y en los momentos difíciles. Esta canción nace desde lo más profundo del corazón, desde el agradecimiento más sincero. Todo lo que soy y todo lo que hoy tengo es gracias a eso”.

El mensaje combina agradecimiento, fe y reconocimiento de la influencia familiar en su camino desde la infancia hasta convertirse en uno de los futbolistas más reconocidos de Colombia.

El contexto deportivo de un año sobresaliente

La presentación musical de Díaz llega tras una temporada particularmente destacada desde lo futbolístico. En 2025, Díaz disputó una parte del año con Liverpool, con el que consiguió la Premier League, mientras que tras su traspaso al Bayern Múnich continuó siendo un protagonista ofensivo.

Según estadísticas oficiales de la Bundesliga 2025/26, Díaz ha participado en múltiples partidos con ocho goles y seis asistencias, consolidándose como un jugador influyente en el juego del equipo bávaro.

Esto le podría interesar: ¡Tunjuelito respira! 7.000 metros de espacio público recuperados, menos cambuches y calles más seguras

Su transferencia desde Liverpool, que se completó en julio de 2025 por un valor cercano a 75 millones de euros, reforzó el ataque del Bayern y lo ubica entre las incorporaciones más destacadas del club alemán.

De Barrancas al mundo: una historia de perseverancia

La historia de Díaz tiene raíces humildes. Nacido en Barrancas, La Guajira, inició su carrera profesional en Colombia antes de dar el salto al exterior, pasando por el Atlético Junior y luego triunfando en Europa con Porto y Liverpool.

Su trayectoria ha sido un ejemplo de superación para muchos jóvenes futbolistas colombianos que ven en su camino una ruta posible desde la periferia hasta el estrellato internacional.

Este relato de crecimiento personal es precisamente lo que Díaz buscó transmitir con su primera canción, que no solo habla de logros, sino de la constancia emocional y espiritual necesaria para llegar a ellos.

Este lanzamiento también se suma a experiencias previas de Díaz en proyectos musicales; en 2024, el futbolista participó en un tema junto a Ryan Castro en el marco de la Copa América. Sin embargo, “La Promesa” es la primera canción donde Díaz asume el papel principal como intérprete, lo que marca un paso clave en su exploración artística.

FC Bayern

Entre vacaciones y retorno a las canchas

Tras el estreno de su primer sencillo, Díaz disfruta de sus vacaciones en Colombia, en un periodo de descanso antes de regresar al fútbol profesional. Su próximo compromiso con el Bayern Múnich está programado para el 11 de enero de 2026, en un partido de la Bundesliga frente al VfL Wolfsburgo.

Desde su lanzamiento, “La Promesa” ha sido tema de conversación en redes sociales, donde aficionados del fútbol y la música han comentado tanto el contenido emocional de la canción como la capacidad de Díaz para trascender los límites convencionales de su carrera deportiva.