Shakira y el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: protagonitas de la Nochevieja en España

El mundo de la música de habla hispana se paraliza hoy, 31 de diciembre, con la que promete ser la despedida de año más icónica de las últimas décadas. Radio Televisión Española (RTVE) ha tirado la casa por la ventana para dar inicio a “La Casa de la Música”, una ambiciosa apuesta que coincide con el 70 aniversario de TVE y que tendrá como plato fuerte un reencuentro que millones esperaban.

Tras 18 años de caminos separados, Amaia Montero regresa oficialmente como vocalista de La Oreja de Van Gogh. La banda donostiarra, que acaba de hacer historia al ser el primer grupo español en superar los 17 millones de oyentes mensuales en Spotify, estrenará desde San Sebastián su nuevo y esperadísimo single para dar la bienvenida al 2026.

Shakira: La invitada “sorpresa” que paralizará Madrid

Como si el regreso de Amaia no fuera suficiente, RTVE confirmó que la estrella colombiana Shakira es el rostro elegido para preparar a la audiencia antes de las uvas.

Tras un 2025 donde se convirtió en la primera mujer en superar los 100 millones de reproducciones en cuatro décadas distintas, Shakira ofrecerá una actuación espectacular desde un enclave icónico de Madrid, marcando el inicio de un 2026 que promete nuevas sorpresas y giras.

Un cartel de lujo para recibir el 2026

La gala, que busca unir al público popular con los valores emergentes y el mercado latino, contará con actuaciones desde puntos estratégicos de España como Granada y Pedraza:

Estrellas confirmadas: Shakira, Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia Romero y la legendaria Ana Torroja.

Momentos únicos: Rosario Flores compartirá escenario con su hijo y los emblemáticos Ketama.

Maestros de ceremonia: La cantante Chenoa y el dúo Estopa serán los encargados de conducir las campanadas 2025-2026.

¿Dónde verlo?

La cita con “La Casa de la Música” comienza esta noche a partir de las 22:55 horas (Hora peninsular española / 4:55 p. m. hora Colombia). Se podrá seguir en directo a través de La 1 de TVE y en streaming mundial mediante la plataforma RTVE Play.

