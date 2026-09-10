Resumen: El artista cartagenero YELEX presenta “Yummy”, una canción que explora el deseo, el placer y las conexiones sin compromisos. El lanzamiento muestra una faceta más sensual y despreocupada del artista, quien continúa consolidando su carrera y su identidad como “El Ángel de Calle”, mientras suma nuevas historias y emociones a su propuesta urbana.

¡El ‘Ángel de Calle’ la sigue rompiendo! YELEX le pone ritmo al deseo y la libertad con su nueva canción, ‘Yummy’

No todas las conexiones entre dos personas buscan convertirse en una historia de amor. Algunas simplemente se construyen desde la atracción, el deseo y las ganas de disfrutar el momento sin comprometerse con lo que pueda ocurrir después. Desde esa perspectiva nace “Yummy”, el nuevo lanzamiento del artista cartagenero YELEX, quien continúa construyendo una identidad propia dentro de la nueva escena urbana colombiana.

Con esta canción, el artista presenta una faceta más sensual y despreocupada. “Yummy” habla de una conexión en la que ambas personas saben lo que quieren: vivir el momento sin necesidad de ponerle etiquetas ni convertirlo en una promesa de futuro. “No me prometas eternidad / prefiero el fuego de tu mirar” resume una de las ideas centrales de la canción.

Una canción para vivir el deseo sin etiquetas

La historia de “Yummy” transcurre entre noches, encuentros, baile y escenarios como una fiesta en la playa. Estos elementos acompañan una propuesta que pone el placer en primer plano, desde una energía ligera y directa, cercana al lenguaje del urbano contemporáneo.

El lanzamiento también permite conocer otra dimensión de YELEX, quien ha desarrollado su carrera desde Cartagena y encuentra en la música urbana una forma de conectar sus raíces afrocaribeñas con los sonidos y códigos de las nuevas generaciones. Su propuesta combina géneros urbanos, ritmos afro y diferentes tendencias del movimiento urbano, manteniendo una conexión con la identidad del Caribe colombiano.

Una identidad que nació entre Cartagena y Los Ángeles

La historia detrás de YELEX comenzó mucho antes de su carrera profesional en la música. Alejandro López Pérez, nacido en Cartagena en 2001, participó durante su infancia como actor en la película colombiana Ángeles de Calle. Años después, creció en Los Ángeles, un sector del barrio El Pozón, una coincidencia que terminó convirtiéndose en parte fundamental del concepto que hoy representa.

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De allí surge “El Ángel de Calle”, una identidad que reúne parte de su historia y sus raíces. El concepto representa a un artista que nace de la calle y de la cultura de Cartagena, pero transforma esas experiencias en una propuesta musical contemporánea.

El crecimiento de su proyecto también se refleja en sus plataformas. YELEX supera los 160.000 oyentes mensuales en Spotify y ha trabajado junto a artistas como Hamilton, De La Ghetto, Ryan Castro y Farruko. A este recorrido se suman canciones como “Querida”, “Tras de Ti”, “Náufrago” y “KIKI”, que han contribuido a construir una comunidad alrededor de su música.

De “Follow Me” a una nueva faceta de YELEX

“Yummy” llega después de “Follow Me”, lanzamiento con el que el artista mostró una faceta más luminosa frente al desamor. En esa canción, YELEX abordó la idea de superar una ruptura sin victimizarse y continuar adelante con energía.

Ahora cambia de escenario emocional. Mientras “Follow Me” parte de una historia que ya terminó y de la decisión de seguir adelante, “Yummy” se instala en ese momento en el que todavía existen el deseo, la atracción y las ganas de vivir lo que está pasando, sin necesidad de saber qué vendrá después.

Ese tránsito refleja la evolución de YELEX como artista, que continúa explorando diferentes historias y estados de ánimo desde el lenguaje de la música urbana.