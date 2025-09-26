¡El agua regresa a Altavista! Medellín reactiva la planta Guacharacas tras cuatro meses de reparación

Resumen: Después de cuatro meses de intervención con limpieza profunda, construcción de muros de contención y suministro provisional de agua, la planta de tratamiento Guacharacas en Altavista reanudó operaciones, garantizando el servicio para cerca de 24.800 hogares rurales de Medellín que dependen de acueductos veredales.

Después de cuatro meses de labores, la Alcaldía de Medellín entregó nuevamente en funcionamiento la planta de agua potable Guacharacas, en el corregimiento Altavista, la primera en ser recuperada tras los daños ocasionados por las fuertes lluvias de abril. La reparación beneficia a más de 590 habitantes de la zona, quienes durante este tiempo dependieron de soluciones temporales para el suministro.

Según la Subsecretaría de Servicios Públicos, en el punto de captación de la quebrada Guacharacas se realizaron dos acciones clave: una limpieza profunda para retirar lodo, piedras, ramas y sedimentos que obstruían el flujo de agua, y la construcción de muros de contención que refuerzan la estructura frente a futuras crecientes. “Estas obras restablecen la operatividad de la captación y reducen el riesgo de que la infraestructura se vea comprometida en futuras temporadas de lluvias”, explicó la subsecretaria Manuela García Gil.

Mientras se adelantaban las reparaciones, el servicio para las 202 suscripciones de la red se garantizó en dos fases: primero, con carrotanques durante las primeras semanas, y luego con una tubería provisional que permitió llevar agua directamente a la planta de tratamiento.

Guacharacas es una de las seis plantas de acueducto rural que resultaron afectadas en Altavista —junto con La Central, La Perla, La Escolástica, Aguas Frías y Manzanillo— y forma parte del plan de intervención que busca proteger el acceso al agua en las zonas rurales de Medellín.

Con cerca de 24.800 hogares que dependen de acueductos veredales, la administración distrital asegura que continuará las obras para garantizar un servicio continuo y de calidad en toda la ciudad.