Resumen: Una mujer denunció ante la Fiscalía en Medellín a un pastor por presuntos actos sexuales no consentidos ocurridos durante una visita en su vivienda. Según su testimonio, los hechos se dieron en un contexto familiar y habrían sido reconocidos en una reunión posterior. El caso está en investigación, mientras la iglesia adelanta procesos internos y el señalado pide respetar la presunción de inocencia.

“Él aceptó lo que nos hizo”: Denuncian a pastor por presuntos actos sexuales contra familiares en Medellín

Una denuncia por presunto acto sexual violento contra un pastor de la iglesia Amor y Vida a las Naciones ya está en manos de la Fiscalía en Medellín.

El caso fue interpuesto por una mujer que, además de ser familiar del señalado, aseguró haber sido víctima de acercamientos físicos no consentidos durante una visita del religioso a su vivienda, donde se hospedaba por motivos de un evento.

De acuerdo con el testimonio recogido por Caracol Radio, los hechos habrían ocurrido en febrero de 2026. La denunciante relató que, en medio de la convivencia, se presentaron comportamientos que la tomaron por sorpresa, no solo por el vínculo familiar, sino también por la posición de liderazgo espiritual del implicado.

Según explicó, estos acercamientos incluyeron contacto físico que nunca autorizó y que le generaron confusión por la relación de confianza que existía.

Relato de los hechos y entorno familiar

Uno de los episodios más delicados, según su versión, se registró el 21 de febrero en su apartamento. En ese momento, el pastor se le habría acercado por detrás y tuvo un contacto físico que le causó desconcierto.

La víctima indicó que no esperaba este tipo de comportamiento de alguien cercano, lo que influyó en su reacción en medio de la situación.

Posteriormente, el caso trascendió al entorno familiar. El 28 de marzo se realizó un encuentro en el que, de acuerdo con la denunciante, el pastor fue confrontado frente a varios testigos.

En ese espacio, asegura, el señalado reconoció lo ocurrido tanto con ella como con otra integrante de la familia.

“Él fue confrontado en una reunión donde hay varias personas de testigo (…) él aceptó todas las acciones que hizo contra mí y contra otra víctima de mi familia que también estaba presente en esta reunión. Él aceptó todo lo que nos había hecho a las dos”, afirmó.

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Durante ese mismo encuentro también se habría mencionado la posible existencia de más personas afectadas por conductas similares. La denunciante señaló que ya se tendrían identificadas otras víctimas adicionales dentro del entorno cercano.

Versiones, investigación y respuesta del entorno

Con el paso de los días, la mujer expresó su inconformidad con la postura que, según ella, ha adoptado el pastor. Indicó que habría cambiado su versión inicial e intentado justificar su comportamiento señalando factores externos.

Esta situación, aseguró, le ha generado una sensación de revictimización.

Mientras tanto, según informó Caracol Radio, la iglesia a la que pertenece el religioso indicó que tiene conocimiento de la situación y que adelanta procesos internos con acompañamiento jurídico.

Desde la organización hicieron un llamado a la prudencia y al respeto por la presunción de inocencia mientras avanzan las investigaciones.

Por su parte, el pastor envió un comunicado a través de sus abogados, también conocido por el medio, en el que solicita abstenerse de difundir información no verificada que pueda afectar su reputación.

El proceso continúa en etapa de indagación por parte de la Fiscalía, que será la encargada de establecer si existen elementos suficientes para avanzar judicialmente.

Entretanto, el caso ha generado inquietud y ha reabierto el debate sobre la importancia de denunciar este tipo de hechos y garantizar el acompañamiento a las víctimas.