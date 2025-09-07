Resumen: El cantante colombiano Maluma sorprendió a sus seguidores al estrenar un Ferrari Purosangue de color menta, un vehículo único en el mundo y considerado una pieza de colección. Apenas un día después de presumir su nueva adquisición en redes sociales, fue detenido por agentes de tránsito en Medellín porque el lujoso auto no tenía placas. El artista atendió la situación y se retiró del lugar sin mayores incidentes.

El ‘1/1’ de Maluma tuvo su primera parada: el transito detuvo su lujoso Ferrari en Medellín

El artista paisa Maluma ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una nueva y extravagante adquisición: un exclusivo Ferrari Purosangue de color menta. El cantante celebró su nueva ‘joya’ a través de sus redes sociales, compartiendo fotos y videos en los que posa junto al vehículo, con el mensaje: «Si puedes soñarlo, puedes lograrlo 1/1».

Este lujoso SUV, el primero de su tipo de la prestigiosa marca italiana, tiene un valor base cercano a los $400,000 USD. Sin embargo, la versión de Maluma es única en el mundo, ya que fue completamente personalizada a través del programa Tailor Made de Ferrari, con un diseño exclusivo desarrollado en colaboración con la marca. Esto convierte el vehículo en una pieza de colección imposible de replicar.

Detenido en Medellín

Apenas un día después de estrenar su Ferrari, Maluma fue detenido por agentes de tránsito en Medellin. En un video que se hizo viral, se observa al artista bajando del vehículo para atender a las autoridades, mientras los agentes inspeccionan el Ferrari.

Aunque el motivo exacto de la detención no ha sido confirmado, todo apunta a que se trató de un control de rutina.