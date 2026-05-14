Las tropas tienen como objetivo principal contrarrestar el accionar delictivo de las dos organizaciones específicas que azotan a Briceño. Foto: Captura de video

Resumen: Las autoridades continúan invitando a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna y confidencial cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo la seguridad de la subregión.

Ejército refuerza seguridad en Briceño: Ofensiva contra el Clan del Golfo y la Estructura 36

En respuesta a las dinámicas de violencia que afectan al Norte de Antioquia, el Ejército Nacional confirmó este jueves el fortalecimiento de su pie de fuerza y la permanencia de sus tropas en el municipio de Briceño. Las operaciones buscan garantizar la tranquilidad de la población civil en una zona de alta complejidad.

A través de sus canales de comunicación oficiales, la institución castrense destacó que la ofensiva militar en el territorio se mantiene de forma sostenida para neutralizar las amenazas latentes de los grupos ilegales.

Lea también: ¡Duro golpe a las disidencias! Ejército da de baja a seis presuntos guerrilleros en combates entre Cauca y Huila

Operaciones dirigidas contra estructuras criminales

El despliegue táctico en la subregión está siendo ejecutado por los soldados de la Cuarta Brigada, unidad adscrita a la Séptima División del Ejército (@Ejercito_Div7). Según el reporte oficial, las tropas tienen como objetivo principal contrarrestar el accionar delictivo de dos organizaciones específicas:

El grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 36 (disidencias).

El Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas).

La disputa territorial entre estos grupos ha generado zozobra en las comunidades rurales, por lo que la presencia militar busca bloquear sus corredores de movilidad y desarticular sus redes de finanzas ilícitas.



Un compromiso con la estabilidad regional

El Ejército Nacional aprovechó el reporte operacional para enviar un mensaje de tranquilidad a los habitantes de Briceño y del Norte de Antioquia en general, reafirmando que no abandonarán la zona.

“Nuestro compromiso es seguir desplegados en el territorio, trabajando por la seguridad y estabilidad de los antioqueños”, concluyó la institución en su comunicado.

Las autoridades continúan invitando a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna y confidencial cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo la seguridad de la subregión.