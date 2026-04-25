Resumen: Ejército neutraliza dron explosivo en Popayán este 25 de abril tras recientes ataques en el suroccidente del país.

¡Lo frenaron en el aire! Ejército neutraliza dron explosivo en base militar en Cauca tras ola de atentados

En medio de un contexto de tensión por recientes hechos de orden público en el suroccidente del país, un dron explosivo fue interceptado por el Ejército en la mañana de este sábado 25 de abril en la ciudad de Popayán, Cauca.

La acción se registró pocas horas después de los atentados ocurridos en Cali y Palmira, lo que incrementó las alertas de seguridad en la región.

Según información oficial, el dron explosivo fue detectado cuando se aproximaba a instalaciones del Cantón Militar José Hilario López. La rápida reacción de las tropas permitió neutralizar el artefacto antes de que pudiera generar afectaciones tanto al personal militar como a la comunidad cercana.

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De acuerdo con el reporte entregado por unidades del Ejército, el dispositivo no alcanzó a detonar y fue controlado en el lugar, evitando daños en la infraestructura. Asimismo, se confirmó que no hubo personas lesionadas durante el procedimiento.

Las autoridades señalaron que, tras la neutralización, se activaron protocolos de verificación para descartar la presencia de otros artefactos o posibles amenazas adicionales en el área. El sector permanece bajo control de las fuerzas militares, que mantienen operativos de vigilancia y seguridad.

Las investigaciones continúan para establecer el origen del artefacto y los posibles responsables.

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