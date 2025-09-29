Resumen: El Ejército Nacional sostuvo combates en la vereda Aguacatal, en San Andrés de Cuerquía, contra la Estructura 36, dejando tres integrantes muertos, dos heridos —entre ellos alias ‘09’ y un menor de edad— y dos capturados. En la operación fueron incautados fusiles, munición y material de guerra, debilitando las acciones del grupo en el norte de Antioquia.

Ejército neutraliza a integrantes de la Estructura 36 en San Andrés de Cuerquía: tres muertos y dos heridos

Un fuerte enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes de la Estructura 36, grupo armado organizado residual, dejó como saldo tres muertos, dos heridos y la captura de dos hombres, entre ellos alias ’09’, señalado cabecilla de comisión. Los hechos ocurrieron en la vereda Aguacatal, zona rural del municipio de San Andrés de Cuerquía, norte de Antioquia.

La operación fue desarrollada por el Gaula Militar Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Fiscalía Seccional y el CTI de Antioquia. Según las autoridades, durante los combates murieron alias ‘Johan’ o ‘el Gordo’, identificado como comandante de escuadra; alias ‘Tania’ y alias ‘Isa’. Por su parte, alias ’09’ y un menor de edad resultaron heridos, recibiendo atención inmediata por parte de personal militar en el lugar.

Alias ’09’ es considerado una de las piezas clave de la Estructura 36, con injerencia en municipios como Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquía y Santa Rosa de Osos. De acuerdo con la información oficial, tendría cerca de cuatro años en esta organización criminal y estaría vinculado con el asesinato del soldado profesional Esneider Alejandro Pineda Solarte y del sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas, ultimados recientemente mientras intentaban desactivar explosivos en la vía entre San Andrés de Cuerquía y el corregimiento Valle de Toledo.

Entre sus antecedentes también figuran la instalación de vallas ilegales en carreteras de Campamento y Guadalupe para intimidar a la población, así como el uso indiscriminado de artefactos explosivos contra civiles, la Fuerza Pública y el proyecto Hidroituango.

En el área de operaciones fueron incautados siete fusiles, 21 proveedores, más de 1.570 cartuchos de diferentes calibres, radios de comunicación, cantimploras, material de intendencia, brazaletes y hasta una valla alusiva a la organización ilegal.

De acuerdo con el Ejército, este golpe frustra los planes del Bloque Magdalena Medio de dividir la Estructura 36 para activar un nuevo frente armado, el Frente 5, con el objetivo de expandir su dominio ilegal en varios municipios del norte antioqueño, como Briceño, Santa Rosa de Osos, San José de la Montaña, Campamento, Angostura y Yarumal, además de tener proyección hacia Medellín.

Gracias a la #ContundenciaOperacional operacional del Ejercito Nacional se logró la captura de alias 09 y la neutralización de 3 integrantes del GAOr 36 Alias 09 o Dylan es cabecilla de comisión, responsable de la muerte de un soldado y un suboficial del Ejército Nacional. pic.twitter.com/cEgwS3vigD — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) September 29, 2025

Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Las Fuerzas Militares aseguraron que continuarán con operaciones conjuntas e interinstitucionales para contrarrestar las acciones violentas de este grupo, proteger a la población civil y garantizar la seguridad en la región.