Ejército Nacional destruye laboratorio de coca del Clan del Golfo en San Carlos, Antioquia

Resumen: El Ejército Nacional, junto con la Policía Antinarcóticos y la Fuerza Aeroespacial, destruyó un laboratorio de pasta base de coca en San Carlos, Antioquia, perteneciente al Clan del Golfo, eliminando insumos y equipos usados para producir cerca de 25 kilogramos mensuales, valorados en unos 100 millones de pesos, y afectando directamente las finanzas del grupo armado.

En una operación coordinada entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, fue localizado y destruido un laboratorio de procesamiento de pasta base de coca en la vereda Miraflores, del municipio de San Carlos, Antioquia. Esta instalación ilegal estaría bajo control de la Subestructura Pacificadores de Samaná del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo, y era utilizada como fuente de financiamiento para fortalecer sus actividades delictivas en la región.

El operativo fue liderado por tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.°4 de la Cuarta Brigada, quienes en conjunto con las autoridades antinarcóticos realizaron la ubicación precisa del laboratorio y procedieron a su destrucción controlada, asegurando que los insumos y equipos no representaran un riesgo para la comunidad ni el medio ambiente.

Insumos y equipos destruidos

Durante la intervención, las autoridades reportaron la destrucción de numerosos elementos utilizados en la producción de pasta base de coca. Entre estos se encontraban seis canecas metálicas de 55 galones, cuatro canecas plásticas de 55 galones, cuatro canecas de 18 galones, dos bultos de urea, un bulto de cemento gris, dos bultos de sulfato de amonio, cinco botellas de herbicidas, un escurridero, 532 galones de insumos líquidos y 150 kilogramos de insumos sólidos.

Según la información recabada, este laboratorio tenía capacidad de producir aproximadamente 25 kilogramos de pasta base de coca al mes, cuyo valor estimado en el mercado ilegal es cercano a los 100 millones de pesos. Este resultado representa un golpe importante a las economías ilícitas que financian acciones criminales contra la población civil, la infraestructura crítica del Estado, los activos estratégicos y la Fuerza Pública.

Impacto y compromiso del Ejército Nacional

Con esta operación, ya son seis los laboratorios de procesamiento de pasta base de coca ubicados y destruidos por la Cuarta Brigada en el departamento de Antioquia.

Las autoridades aseguraron que este tipo de intervenciones no solo afectan directamente la economía de los grupos criminales, sino que también buscan prevenir que los laboratorios ilegales sigan impactando negativamente la seguridad y la vida de las comunidades cercanas.