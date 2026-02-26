Resumen: Las intensas lluvias registradas en municipios aguas arriba incrementaron el caudal del río Cauca, lo que llevó a declarar alerta roja en el corregimiento de Bolombolo, en Venecia, ante el riesgo de desbordamientos. En La Pintada, la alerta pasó de naranja a amarilla tras una revisión técnica, aunque las autoridades mantienen vigilancia constante y coordinación con los consejos municipales de gestión del riesgo, ya que podrían presentarse nuevas crecientes si continúan las precipitaciones en la cuenca alta.

Bolombolo en alerta roja por aumento del Rio Cauca; La Pintada baja a amarilla pero sigue en vigilancia

El comportamiento reciente del río Cauca mantiene en máxima atención a las autoridades de gestión del riesgo en Antioquia. Tras varios días de lluvias intensas en zonas aguas arriba, el corregimiento de Bolombolo, en jurisdicción de Venecia, fue declarado en alerta roja, mientras que en La Pintada el nivel de riesgo descendió a alerta amarilla luego de una revisión técnica realizada en las primeras horas de la mañana.

Reportes desde la cuenca alta

Según explicó el director encargado del Dagran, Daniel Galeano Tamayo, en días anteriores se recibieron reportes del IDEAM sobre precipitaciones significativas en municipios ubicados aguas arriba, entre ellos Caldas. Posteriormente, el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA) ratificó una alerta naranja que comprendía varios sectores del suroeste y occidente del departamento, con alcance hasta municipios del Bajo Cauca.

En la verificación más reciente, realizada hacia las 6:00 a. m., se determinó que en La Pintada las condiciones permitían reducir el nivel de alerta de naranja a amarillo. No obstante, las autoridades advierten que las lluvias continúan en la parte alta de la cuenca, lo que podría traducirse en nuevos incrementos del caudal en las próximas horas o días.

Punto crítico en Bolombolo

La situación más delicada se concentra en Bolombolo, donde la declaratoria de alerta roja responde al aumento sostenido del nivel del río. En este tramo confluyen afluentes como el Tapartó y el San Juan, que incrementan el volumen de agua que desemboca en el Cauca, elevando el riesgo para las comunidades ribereñas.

Aunque no se ha ordenado evacuación obligatoria, en la zona se mantienen activos protocolos preventivos. Las autoridades locales han reforzado la vigilancia y articulan acciones con los consejos municipales de gestión del riesgo para reaccionar oportunamente ante cualquier variación en el nivel del afluente.

En municipios como Zaragoza, El Bagre y Salgar también se mantiene monitoreo constante, dado que hacen parte de la franja ribereña vulnerable ante crecientes súbitas.

Impactos en movilidad y servicios

Paralelamente, persisten afectaciones en movilidad y en la conducción del acueducto en los corregimientos de San Juancito y Siete Vueltas, situaciones que están siendo atendidas por las entidades competentes.

A esto se suma la continuidad de las labores de búsqueda en el sector de Quebrada La Herrera (Querétaro), donde permanece activo un Puesto de Mando Unificado para coordinar los esfuerzos relacionados con la desaparición de un hombre y una menor. Comunidades aledañas se han sumado a las tareas en puntos estratégicos del afluente.

Llamado a la prevención

Las autoridades reiteraron que, aunque en algunos sectores el nivel de alerta ha disminuido, la vigilancia no se suspende. La recomendación a las comunidades es mantenerse informadas únicamente a través de canales oficiales y acatar las instrucciones emitidas por los organismos de gestión del riesgo.

El monitoreo del río Cauca continúa de manera permanente, con evaluaciones técnicas periódicas que permitirán ajustar los niveles de alerta según evolucione el comportamiento del caudal en el departamento.