Tres laboratorios de coca del ELN en Tibú quedaron en cenizas tras operativo militar

Resumen: El Ejército destruyó tres laboratorios de coca del ELN en Tibú, afectando sus finanzas en $295 millones. La droga iba para EE. UU. y Europa vía Venezuela.

En una ofensiva relámpago contra las estructuras de financiación del Ejército de Liberación Nacional, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales propinaron un nuevo golpe al frente Luis Enrique León Guevara en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

El operativo, denominado ‘Operación Catatumbo’, permitió la ubicación y destrucción de tres complejos dedicados al procesamiento de pasta base de coca, impactando directamente las arcas de este grupo armado que utiliza el narcotráfico para sostener su accionar delictivo en la región.

La intervención de las Fuerzas Militares tuvo lugar en la vereda La India, específicamente en el sector conocido como Alto San Miguel. Allí, los uniformados localizaron la infraestructura ilegal que albergaba 660 galones de estupefaciente en suspensión y una tonelada de insumos químicos, entre sólidos y líquidos.

Según la inteligencia militar, este complejo de narcotráfico tenía una capacidad de producción mensual de 600 kilogramos de cocaína, cuyo destino final eran los mercados de Estados Unidos y Europa, utilizando rutas de salida a través del territorio venezolano.

En el sitio fueron inhabilitados 385 galones de ACPM, 180 galones de gasolina y 110 galones de ácido sulfúrico, elementos fundamentales para el procesamiento de la droga.

Este resultado se suma a un golpe previo en el departamento del Cesar, donde la misma unidad militar afectó las finanzas del ELN en más de $5.000 millones de pesos, demostrando una arremetida sistemática contra sus redes de apoyo.

Con la destrucción de estos laboratorios, el Ejército Nacional reafirma su presencia en una de las zonas más críticas del país, justo cuando se adelantan los preparativos de seguridad para el Plan Democracia 2026.

