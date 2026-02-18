Menú Últimas noticias
    Fotos

    Ejército lidera recuperación en San José de Apartadó tras desbordamiento de río

    Soldados y policías se metieron al barro en San José de Apartadó para limpiar el desastre que dejó el río.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Soldados y policías se metieron al barro en San José de Apartadó para limpiar el desastre que dejó el río.
    Foto de Ejército Nacional.
    Ejército lidera recuperación en San José de Apartadó tras desbordamiento de río

    Resumen: Ejército y Policía Nacional atienden emergencia en San José de Apartadó tras inundación. Trabajos con maquinaria buscan restaurar la normalidad en la zona.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Tras la emergencia provocada por el desbordamiento del río en el corregimiento de San José de Apartadó, la fuerza pública desplegó un operativo humanitario para devolver la normalidad a las familias afectadas.

    La Brigada 17 del Ejército Nacional y la Policía Nacional unieron esfuerzos en una jornada de trabajo conjunto, donde uniformados y civiles trabajaron hombro a hombro para remover el lodo y los escombros que quedaron estancados en las principales vías y viviendas de la zona tras la súbita inundación.

    El despliegue institucional incluyó la movilización de maquinaria amarilla, herramientas clave para despejar los puntos más críticos y reforzar las barreras de tierra del río para evitar nuevos desastres.

    Durante varias horas, los soldados y policías no solo operaron la maquinaria, sino que participaron directamente en la adecuación de terrenos y la limpieza de espacios públicos.

    Las autoridades confirmaron que el monitoreo sobre el nivel del cauce será permanente, pues la vulnerabilidad del terreno persiste ante la probabilidad de nuevas lluvias.

    Mientras se restablece la normalidad en la movilidad y el comercio local, la comunidad ha destacado la rapidez de la respuesta, la cual fue vital para minimizar los riesgos y garantizar que las familias pudieran regresar a sus hogares en condiciones dignas y seguras.

    Ejército lidera recuperación en San José de Apartadó tras desbordamiento de río

    Foto de Ejército Nacional.

