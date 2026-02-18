¡Avaluados en una fortuna! Recuperan equipos de audio profesional robados mediante el ‘vandalismo’ en Bogotá

Resumen: La Policía de Bogotá recuperó cinco maletas con equipos de audio profesional valorados en 200 millones de pesos, hurtadas en Puente Aranda, gracias al rastreo GPS y a la rápida intervención de los uniformados; los elementos fueron devueltos a su propietario mientras continúan las investigaciones para capturar a los responsables.

La Policía de Bogotá logró recuperar cinco maletas con equipos de audio profesional, avaluadas en aproximadamente 200 millones de pesos, que habían sido sustraídas de un furgón en la localidad de Puente Aranda. La acción fue realizada por unidades adscritas a la estación de Los Mártires y se concretó gracias a la rápida reacción de los uniformados y al uso de tecnología de rastreo GPS.

El hurto ocurrió cuando el propietario del furgón ingresó a una estación de servicio debido a una falla mecánica en su vehículo. Al regresar, descubrió que la chapa trasera había sido violentada y que las maletas que contenían equipos de audio profesional y micrófonos habían sido hurtadas.

Gracias al sistema de rastreo GPS instalado en una de las maletas y a la información suministrada oportunamente, la Policía pudo localizar el material en un cambuche del barrio Girardot, en la localidad de Santa Fe. Los elementos recuperados fueron entregados a su propietario, garantizando la restitución completa del equipo.

Esto le podría interesar: ¡Pilas al pagar! Cae taxista que habría robado más de $379 millones con el ‘cambiazo’ de tarjetas en Bogotá

El teniente coronel Edward Vargas, comandante de la Estación de Policía de Los Mártires, explicó los detalles de la operación:

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

“Se recibió información sobre un hurto en un furgón que ingresó a una estación de servicio, donde violentaron la chapa trasera y sustrajeron maletas con equipos importantes de audio y micrófonos profesionales. Una de las maletas contaba con rastreo satelital, lo que nos permitió ubicarla en el barrio Girardot de la localidad Santa Fe”.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan abiertas con el fin de identificar y judicializar a los responsables de este hurto. También hicieron un llamado a los ciudadanos a denunciar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, ya que la información oportuna es clave para garantizar la efectividad de los procesos investigativos y sancionar a los responsables.

Con esta operación, la Policía de Bogotá demuestra que la combinación de tecnología, información ciudadana y acción inmediata de los uniformados puede lograr la recuperación de bienes de alto valor y reforzar la seguridad en la ciudad.