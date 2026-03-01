Ejército interviene 12 minas ilegales en Puerto Triunfo y frena millonario flujo de oro

Resumen: El Ejército Nacional de Colombia intervino 12 minas ilegales en Puerto Triunfo, Antioquia, inutilizando maquinaria utilizada para la extracción de oro. La producción de estas minas, vinculadas a la subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo, alcanzaba cerca de 3.600 gramos mensuales, con un valor superior a 2.000 millones de pesos. La operación busca debilitar las economías ilícitas y fortalecer la seguridad en la región.

Un operativo militar en el corregimiento de Puerto Perales, zona rural de Puerto Triunfo, Antioquia, permitió la intervención de 12 puntos dedicados a la extracción ilegal de oro, que operaban sin los permisos requeridos por la ley y generaban importantes sumas de dinero mensuales.

La acción fue ejecutada por unidades del Batallón de Infantería Liviana N.° 3 Batalla de Bárbula, adscrito a la Décima Cuarta Brigada, en coordinación con la Brigada contra la Minería Ilegal y con el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación. Durante el operativo, las autoridades inutilizaron ocho motores industriales, cuatro motobombas, ocho clasificadoras y aproximadamente 180 metros de manguera, todos empleados en la extracción del mineral.

Producción ilegal de oro vinculada a grupos armados

Según el reporte oficial, las minas intervenidas producían alrededor de 3.600 gramos de oro al mes, con un valor que superaría los 2.000 millones de pesos. La afectación económica inmediata, calculada por la destrucción de la infraestructura, asciende a unos 150 millones de pesos.

Las autoridades indicaron que esta producción estaría vinculada a la subestructura Pacificadores de Samaná, del grupo armado organizado Clan del Golfo, representando una de sus principales fuentes de financiación en la región del Magdalena Medio.

El teniente coronel Daniel Piñeros Martin, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.3 Batalla de Bárbula, explicó que el operativo busca “debilitar las economías ilícitas de los grupos armados organizados y reducir el impacto ambiental generado por la explotación ilegal de yacimientos mineros”.

Continuidad de los operativos en la región

El Ejército Nacional señaló que este tipo de intervenciones se mantendrán en Puerto Triunfo y otras zonas de Antioquia, con el objetivo de afectar de manera directa las fuentes de financiación de las estructuras criminales y fortalecer la seguridad en los territorios donde se desarrollan actividades ilegales relacionadas con la minería.