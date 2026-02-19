Ejército incauta más de mil iniciadores eléctricos y equipo de drones en Briceño, Antioquia

Resumen: El Ejército Nacional incautó 1.800 iniciadores eléctricos y controles para drones en Briceño, Antioquia. El material pertenecía a la Estructura 36.

En una contundente operación militar desarrollada en la vereda El Roblal, zona rural del municipio de Briceño, tropas de la Séptima División del Ejército Nacional lograron propinar un golpe estratégico a las redes logísticas de los grupos armados que delinquen en la región.

Durante el registro, soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º4 hallaron un peligroso cargamento de 1.800 iniciadores eléctricos y tecnología de punta, elementos que, según la inteligencia militar, estaban destinados a la fabricación y activación de artefactos explosivos bajo una modalidad de ataque no convencional.

El hallazgo no solo incluyó el material detonante, sino también un control especializado para el manejo de drones, lo que confirma las intenciones de los grupos residuales de emplear aeronaves no tripuladas para hostigamientos contra la fuerza pública y la población civil.

Según el reporte oficial, el material incautado pertenecería a la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, grupo que ha intentado consolidar esta modalidad de guerra aérea en el norte de Antioquia para evitar el contacto directo con las unidades militares que patrullan la zona.

Además de los explosivos y el equipo tecnológico, las autoridades decomisaron material de intendencia, equipos de comunicación y documentación clave que ya está siendo analizada por expertos de inteligencia.

El Ejército subrayó que, con esta acción, se logra desarticular un plan terrorista de gran escala, reduciendo drásticamente la capacidad de daño de este grupo criminal en el territorio.

