¡Se lo llevó el cáncer! Reconocido integrante de los Hermanos Lebrón murió

Minuto30.com .- El mundo de la salsa y la familia de los Hermanos Lebrón están de luto. A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales oficiales, el maestro José Lebrón confirmó el sensible fallecimiento de su hijo, Adrián Lebrón, quien libró una dura batalla contra el cáncer en los últimos meses.

Adrián no solo era un pilar fundamental en la vida personal de la familia, sino que también dejó su huella en el legado musical de la agrupación, participando en diversas grabaciones y presentaciones en vivo.

“Perdió una gran batalla”: El sentido adiós de José Lebrón

Con palabras cargadas de dolor pero llenas de orgullo, José Lebrón despidió a su hijo resaltando sus cualidades humanas y profesionales:

“Hoy despido con todo mi amor a mi hijo Adrián, descansó en paz después de luchar con un cáncer contra el cual perdió una gran batalla, llevándose a un ser humano excepcional en todo sentido: hijo, padre, hermano. Como músico me acompañó en varias grabaciones y shows. Te amamos, Adrián”, expresó el pianista y compositor.

Un legado entre notas y escenarios

Adrián Lebrón creció rodeado del sonido icónico del “Sabor Lebrón”. Su talento lo llevó a ser parte activa de la banda, compartiendo tarima en múltiples países y contribuyendo al sonido que ha hecho bailar a generaciones de salseros.

La noticia ha generado una ola de solidaridad entre melómanos, colegas de la industria musical y seguidores de la orquesta en todo el mundo, especialmente en ciudades como Cali y Medellín, donde los Hermanos Lebrón gozan de un cariño inmenso.

Condolencias en el mundo artístico

Diversos artistas del género popular y de la salsa han comenzado a enviar sus mensajes de apoyo a la familia Lebrón, reconociendo la calidez humana que siempre caracterizó a Adrián.

Su partida deja un vacío inmenso, pero su memoria permanecerá en los coros y ritmos de los que formó parte.

