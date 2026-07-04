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Resumen: Tropas del Ejército, con apoyo de la Policía, descubrieron un depósito clandestino con armas, munición, equipos de comunicación y material para fabricar explosivos en zona rural de Remedios, Antioquia. Según las autoridades, el material pertenecería al GAO residual Estructura 4 y su incautación representa un golpe a la capacidad armada y logística de ese grupo ilegal.

Ejército halló depósito ilegal con armas, munición y material para fabricar explosivos en Remedios

Una operación militar desarrollada en zona rural del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño, permitió el hallazgo de un depósito ilegal que contenía armamento, munición, equipos de comunicación y elementos utilizados para la fabricación de explosivos, material que, según las autoridades, pertenecería al GAO residual Estructura 4.

El resultado se produjo en medio de las operaciones ofensivas que adelanta la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 del Ejército Nacional contra los grupos armados ilegales que tienen presencia en esta región del departamento.

El material fue encontrado en una vereda de Remedios

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, el depósito clandestino fue ubicado en la vereda Juan Bran gracias a una operación realizada por tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 20, con el apoyo de unidades de la Policía Nacional.

Durante la inspección del lugar, los uniformados encontraron una escopeta, 15 proveedores y más de 470 cartuchos de diferentes calibres.

En el sitio también fueron incautados dos radios de comunicación, los cuales, presuntamente, serían utilizados para mantener contacto entre integrantes de la estructura armada durante sus actividades ilegales.

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También encontraron material para fabricar explosi gvvos

Las autoridades informaron que, además del armamento y los equipos de comunicación, fueron hallados 100 metros de cordón detonante y 19 recipientes de PVC, elementos que, según el Ejército, son empleados en la elaboración de artefactos explosivos.

Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos judiciales y técnicos correspondientes.

Buscan afectar la capacidad de la estructura ilegal

Según el Ejército Nacional, este resultado representa una afectación a la capacidad armada y logística del GAO residual Estructura 4, organización que delinque en esta zona del Nordeste antioqueño.

La institución señaló que este tipo de operaciones busca impedir que estos grupos continúen desarrollando acciones que pongan en riesgo a la población civil y alteren las condiciones de seguridad en la región.

Finalmente, el Ejército indicó que las operaciones militares continuarán en distintos puntos del Nordeste antioqueño con el propósito de seguir debilitando las estructuras armadas ilegales y contribuir a la protección de las comunidades que habitan en esta parte del país.