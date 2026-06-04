Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Ejército Nacional ubicó y neutralizó siete artefactos explosivos atribuidos al ELN en la Ruta Nacional 70, evitando un posible atentado contra civiles, militares e infraestructura vial.

ELN habría planeado atentado con siete explosivos en vía clave entre Cesar y Norte de Santander

Una operación del Ejército Nacional permitió evitar un presunto atentado terrorista que habría sido planeado por integrantes del frente Camilo Torres Restrepo del ELN sobre la Ruta Nacional 70, corredor estratégico que comunica a los departamentos de Cesar y Norte de Santander.

La acción militar se desarrolló en el marco del Plan Ayacucho Plus, cuando tropas del Batallón de Infantería N.° 15 adelantaban operaciones ofensivas en el sector de Piletas, zona rural del municipio de Río de Oro, Cesar.

Durante los procedimientos, los uniformados localizaron siete artefactos explosivos improvisados de fabricación artesanal gracias a labores de inteligencia militar.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los explosivos estaban elaborados con material tipo R-1 y contenían elementos como grapas metálicas, fragmentos de vidrio y cemento, materiales que aumentan considerablemente su capacidad de destrucción y el riesgo para quienes transitan por la zona.

Los dispositivos correspondían a recipientes metálicos cilíndricos de aproximadamente 90 centímetros de longitud y 28 centímetros de diámetro.

Lea también: Intentó sacar del país a ardillas ocultas en sus partes íntimas: una murió durante el rescate

Según las investigaciones preliminares, su diseño permitía concentrar una mayor cantidad de energía al momento de la detonación, generando un alto poder de penetración y afectación en un amplio radio.

Las autoridades señalaron que estos artefactos serían utilizados por miembros del ELN para ejecutar acciones violentas contra la población civil, las unidades militares desplegadas en la región y la infraestructura vial de este importante corredor nacional.

El Ejército Nacional reiteró que continuará desarrollando operaciones para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales y garantizar la movilidad y protección de las comunidades.

Más noticias de Colombia