¡Iban a causar una tragedia! Ejército desactivó 130 kilos de explosivos en Briceño

Resumen: Ejército neutralizó más de 130 kilos de explosivos en la vereda Palmichal de Briceño. Eran un cilindro de 60 libras, 2 artefactos y 5 granadas para lanzar desde drones del Frente 36 de alias Calarcá. Los destruyeron de forma controlada con ayuda de Megan, la canina antiexplosivos.

El Ejército Nacional neutralizó más de 130 kilogramos de explosivos hallados en la vereda Palmichal, zona rural de Briceño, en el Norte antioqueño.

Según la institución, el material habría sido instalado por disidencias de las Farc y estaría destinado a cometer atentados contra comunidades y miembros de la Fuerza Pública.

Durante el operativo, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, adscritas a la Séptima División, con apoyo de Megan, una canina entrenada para detectar explosivos, ubicaron un cilindro de 60 libras, dos artefactos explosivos improvisados y cinco granadas artesanales de 81 milímetros, que habían sido adaptadas para ser lanzadas desde drones.

En total, los elementos contenían más de 130 kilogramos de explosivos y, según información preliminar, serían utilizados por integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc para realizar atentados contra la población y la Fuerza Pública en zona rural de Briceño.

Los militares acordonaron el sector para proteger a la comunidad y destruyeron de manera controlada los explosivos, evitando una posible tragedia.

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El Ejército atribuyó preliminarmente el material a las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’, quienes pretenderían atentar contra la Fuerza Pública en esta subregión del departamento.

De acuerdo con la institución castrense, en las últimas semanas se reforzaron con más tropas las operaciones en esta zona de Briceño para afectar las redes de esta estructura armada que delinque en el Norte de Antioquia y que ha recurrido al uso de drones con explosivos artesanales.

Con este resultado, el Ejército aseguró que se previenen acciones terroristas contra la población civil y se afecta el accionar delictivo del Frente 36 en el Norte antioqueño, una zona donde la Fuerza Pública mantiene operaciones sostenidas.

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