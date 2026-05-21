Resumen: El Ejército Nacional incautó un poderoso arsenal de explosivos y municiones de las disidencias de 'Calarcá' en Algeciras, Huila.

¡Les pillaron los explosivos a las disidencias de ‘Calarcá’! El Ejército halló aterrador arsenal en Huila

Un golpe contundente a las redes logísticas del terrorismo propinaron las tropas del Batallón de Montaña N.° 9, adscritas a la Novena Brigada del Ejército Nacional, al neutralizar un plan de gran escala en el oriente del Huila.

Durante una ofensiva de orden público desplegada en la vereda La Danta, en jurisdicción del municipio de Algeciras, las unidades militares desmantelaron un gigantesco depósito ilegal repleto de material de guerra, intendencia y un peligroso arsenal que pertenecía a la estructura criminal ‘Iván Díaz’, facción de las disidencias de alias ‘Calarcá’.

En el escondite subterráneo, los uniformados hallaron 18 artefactos explosivos improvisados que ya estaban completamente armados y listos para ser detonados en atentados terroristas.

Lea también: Lo hirieron en una riña y terminó descubierto con brazalete del INPEC en Bogotá

Además, la inspección del terreno permitió el decomiso de insumos químicos y técnicos para ensamblar más bombas, entre los que destacan 142 detonadores, 47 recipientes con pólvora negra, 200 metros de cordón detonante y otros 300 metros de mecha de seguridad, elementos que componían la base de este mortífero arsenal adaptado ilegalmente.

Los mandos militares denunciaron públicamente que los delincuentes rellenaban las carcasas con balines y grapas metálicas para usarlos como metralla, una práctica criminal que viola los derechos humanos y el derecho internacional humanitario al buscar una mayor letalidad contra las víctimas.

En el sitio también se incautaron dos granadas de fragmentación IM26, munición calibre 5.56 con sus proveedores y uniformes de uso privado.

Las agencias de inteligencia militar confirmaron que este armamento iba a ser empleado para frenar los despliegues de la Fuerza Pública e intimidar a los finqueros de la región para forzar cobros extorsivos durante la época de la cosecha.

Más noticias de Colombia